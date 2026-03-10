bexio ag

Enfin le "zéro papier": bexio lance son archive de documents

Rapperswil

Avec sa nouvelle "archive de documents", bexio accompagne les PME suisses dans leur transition vers une gestion entièrement dématérialisée et leur fait ainsi économiser du temps comme de l'argent. Cette solution intégrée permet d'archiver les documents commerciaux conformément à la loi, selon les prescriptions de l'Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico). L'obligation d'archivage physique disparaît ainsi définitivement - au profit d'un système numérique sécurisé.

Si de nombreuses PME suisses gèrent leur comptabilité de façon numérique, elles continuent souvent d'archiver leurs documents sous forme physique dans des classeurs fédéraux, ou de les enregistrer sur des disques durs locaux ou des services cloud standard. Elles s'exposent ainsi à des violations de l'Olico, car les emplacements de stockage traditionnels ne satisfont pas les exigences légales telles que l'inaltérabilité. Avec ce nouvel outil, bexio comble cette lacune tout en offrant les avantages d'une solution cloud.

La conformité légale en un clic

"De nombreuses PME aspirent à une gestion dématérialisée de leurs documents, mais elles sont souvent freinées par l'incertitude quant à la légalité du stockage numérique", explique Markus Naef, CEO de bexio SA. "Avec l'archive de documents, nous levons ces doutes. Nos clients ont ainsi la garantie que leur transition vers le zéro papier s'effectue en toute conformité."

Plutôt que de développer une solution interne, bexio a choisi de s'associer au spécialiste suisse OriginStamp SA. Sa technologie "OriginVault" assure une sécurité maximale en arrière-plan, tandis que la fonction s'intègre parfaitement pour le client dans l'interface habituelle de bexio.

Sécurité "Made in Switzerland"

L'archive de documents présente quatre atouts majeurs permettant de réduire significativement les tâches administratives:

Conformité à l'Olico: Les exigences rigoureuses en matière de conservation en vigueur en Suisse sont intégralement satisfaites. Les pièces comptables pertinentes sont archivées de façon automatique, traçable et inaltérable, avec des horodatages sécurisés conformes aux dispositions de l'Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico).

Les exigences rigoureuses en matière de conservation en vigueur en Suisse sont intégralement satisfaites. Les pièces comptables pertinentes sont archivées de façon automatique, traçable et inaltérable, avec des horodatages sécurisés conformes aux dispositions de l'Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico). Centralisation des données: Classeurs et archives physiques ne sont plus nécessaires. Tous les documents sont numériquement disponibles dans un seul endroit et restent accessibles à tout moment.

Classeurs et archives physiques ne sont plus nécessaires. Tous les documents sont numériquement disponibles dans un seul endroit et restent accessibles à tout moment. Normes de sécurité maximales: L'infrastructure est hébergée dans des centres de données suisses certifiés ISO 27001. Cet environnement inaltérable protège les données de l'entreprise contre les modifications ou les suppressions, offrant une sécurité bien supérieure aux services cloud classiques.

L'infrastructure est hébergée dans des centres de données suisses certifiés ISO 27001. Cet environnement inaltérable protège les données de l'entreprise contre les modifications ou les suppressions, offrant une sécurité bien supérieure aux services cloud classiques. Organisation et efficacité: La recherche plein texte et l'utilisation de mots-clés permettent de retrouver n'importe quel document en quelques secondes. Les fiduciaires peuvent bénéficier d'un accès direct à l'intégralité des données, ce qui simplifie considérablement la collaboration et la préparation des révisions.

Friedrich Kisters, CEO d'OriginStamp SA, ajoute: "Les PME suisses sont au centre de nos préoccupations. Grâce à l'intégration poussée de notre technologie dans bexio, nous rendons accessible à plus de 100'000 clients une infrastructure haute sécurité jusqu'ici souvent réservée aux grandes entreprises."

Disponibilité

L'archive de documents est disponible depuis le 1er mars 2026. La fonctionnalité est incluse dans les packs bexio "Optima" et "Ultimate".

A propos de bexio

bexio est le logiciel de gestion cloud de référence pour les PME suisses: une solution complète et intégrée pour une gestion d'entreprise simple et performante. Conçue pour répondre aux défis les plus courants des petites entreprises, des indépendants et des freelances, elle réunit en une seule plateforme intuitive tous les outils nécessaires au quotidien. Avec bexio, les entreprises ont l'opportunité de digitaliser et automatiser leurs processus en s'appuyant sur l'IA; elles gagnent ainsi un temps précieux et peuvent se concentrer pleinement sur le développement de leur activité. bexio réunit les entreprises et leurs fiduciaires. Plus de 100'000 clients font confiance à la qualité suisse reconnue, à la sécurité et à la capacité d'innovation de bexio.

bexio est une filiale à part entière de la Mobilière.