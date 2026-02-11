Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Vacances de février : chaos annoncé sur la route

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le mois de février va fortement perturber le réseau routier suisse. La combinaison des vacances scolaires et de la haute saison de ski va fortement intensifier les déplacements, avec une concentration accrue du trafic sur les grands axes et les accès aux stations durant les week-ends du 14 et du 21 février. Selon les prévisions du TCS, des bouchons importants, pouvant atteindre plusieurs heures, sont à prévoir dans toutes les régions du pays. Écouter l'inforoute à la radio et consulter l'App TCS sont les bons réflexes.

Chaque hiver, les vacances de février figurent parmi les périodes de mobilité les plus intenses sur le réseau routier suisse. Cette année encore, les automobilistes devront s'attendre à une circulation très dense sur l'ensemble du territoire, en particulier sur les routes et autoroutes menant aux stations de ski. Des perturbations importantes sont attendues dans plusieurs régions, notamment en Suisse romande, dans l'Oberland bernois, en Suisse centrale, dans les Grisons ainsi que sur l'axe nord-sud. Les pics de trafic sont principalement attendus les week-ends du 14 et du 21 février, lors du chassé-croisé entre les départs et les retours des vacanciers, avec des temps d'attente parfois conséquents sur les principaux axes.

Des axes alpins particulièrement saturés

Selon les données de trafic et les prévisions du TCS, de nombreux itinéraires seront fortement sollicités durant tout le mois de février. En Suisse romande, une circulation très dense est attendue sur l'autoroute A9 entre Martigny et Montreux, sur l'A12 entre Châtel-Saint-Denis et Lausanne ainsi que sur l'A1 au poste frontière de Bardonnex. Hors autoroute, des ralentissements sont également prévus sur les axes Château-d'Oex-Aigle, Monthey-Châtel et Charmey-Bulle.

Dans la région de Berne, d'importants bouchons sont attendus sur l'autoroute A1 entre Kirchberg-Schönbühl et Kriegstetten-Härkingen, dans les deux sens. Les routes principales de l'Oberland bernois seront elles aussi fortement sollicitées, notamment en direction d'Interlaken, de la vallée du Simmental, de Kandersteg, de Grindelwald et de Meiringen, ainsi que sur l'axe menant au col du Brünig.

En Suisse centrale, des perturbations sont attendues sur l'A8 entre Alpnach et Hergiswil ainsi que sur l'A2 entre Lucerne et Stans. Hors du réseau autoroutier, les routes dans les environs d'Engelberg et d'Einsiedeln connaîtront également une fréquentation élevée.

Dans la région de Zurich et en Suisse orientale, le trafic sera chargé sur l'autoroute A3 entre Bâle et Zurich, sur l'A3 entre Zurich et Walenstadt ainsi que sur l'A13 entre Zizers et la jonction de Sarganserland. Dans les Grisons, la fréquentation du réseau routier pourrait par ailleurs être accentuée par l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2026. Certaines des voies d'accès aux sites traversent le canton des Grisons. Enfin, sur l'axe nord-sud, d'importants bouchons sont à prévoir aux abords du tunnel du Gothard.

Ferroutage : des temps d'attente également à prévoir

Le ferroutage sera lui aussi fortement sollicité durant les vacances de février. Des temps d'attente importants sont à prévoir aux gares de chargement lors des périodes de forte affluence. Des délais pouvant atteindre jusqu'à 2h30 sont possibles à la Furka (Oberwald), au Lötschberg (Kandersteg et Goppenstein) ainsi qu'à la Vereina (Sagliains et Selfranga). Le TCS recommande de se renseigner à l'avance sur les conditions d'exploitation et les temps d'attente et d'en tenir compte dans la planification du trajet.

Conseils du TCS : anticiper le départ, écouter la radio, planifier l'itinéraire avec l'App TCS

Partir tôt ou décaler légèrement l'heure de départ ou de retour permet souvent d'éviter les principaux pics de trafic, en particulier en fin de semaine et durant les week-ends. Les périodes les plus chargées se situent généralement entre 7h00 et 9h00 ainsi qu'entre 16h00 et 18h00 pour les trajets vers et depuis les stations. Il est donc recommandé d'éviter ces créneaux horaires en optant pour un départ plus matinal ou plus tardif. À défaut, les automobilistes doivent s'attendre à des temps de parcours nettement prolongés, pouvant atteindre jusqu'à deux heures.

En cas de bouchons sur l'autoroute, certains automobilistes tentent de gagner du temps en traversant des localités, une stratégie qui peut rapidement saturer le réseau secondaire et entraîner des restrictions de circulation. Dans le Chablais, plusieurs tronçons avaient par exemple été fermés au trafic lors d'une période similaire en 2025.

Le TCS recommande de planifier son itinéraire et de suivre les recommandations officielles en cas de fermeture de route. L'application TCS permet de consulter en temps réel l'état du trafic et les perturbations. Les membres du TCS ont également accès à des prévisions à l'avance sur les routes et autoroutes suisses afin d'adapter leur départ et d'éviter les zones les plus chargées. La radio, via l'Inforoute, reste un canal privilégié pour rester informé rapidement de la situation du trafic sur le réseau suisse et pour connaître les itinéraires alternatifs. Les automobilistes peuvent aussi composer le 163 pour obtenir des informations routières avant et pendant le trajet.

Attention à la fatigue : un risque majeur après le ski

Après une journée sur les pistes, la fatigue peut s'installer rapidement, en particulier lors d'un retour tardif, dans l'obscurité et durant un long trajet. Les signes les plus fréquents sont les bâillements, les yeux qui brûlent, les difficultés de concentration ainsi que des douleurs dans le dos ou une raideur dans la nuque et les épaules. Il est essentiel de reconnaître ces signaux à temps, car le seul remède réellement efficace reste le sommeil. Une nuit suffisante avant le départ est indispensable, et une courte sieste d'environ quinze minutes lors d'une pause peut contribuer à retrouver de la vigilance.

