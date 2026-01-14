Pro Senectute

Pro Senectute est opposée à l'initiative SSR

Avec l'initiative SSR, les seniors risquent de perdre leur voix. Elle met en danger des offres d'information pour les seniors qui sont essentielles pour l'ancrage local, le dialogue entre les générations et la participation sociale. Pour cette raison, Pro Senectute s'engage pour le rejet de cette initiative.

" Avec l'évolution démographique, le nombre de personnes très âgées augmente et, par conséquent, le besoin d'informations factuelles sur des thèmes comme la santé, la digitalisation ou les changements sociaux ", explique Eveline Widmer-Schlumpf, présidente du conseil de fondation de Pro Senectute Suisse. Les divers canaux de la SSR répondent largement à ce besoin et sont donc indispensables pour les personnes âgées. Ils leur donnent une voix et servent de médiateur entre les générations, ce qui est important à une époque où la polarisation médiatique entre les jeunes et les seniors ne cesse de croître. Pour Pro Senectute, il est clair qu'un service public qui atteint tout le monde ne va pas de soi - mais qu'il s'agit d'une valeur à protéger.C'est la raison pour laquelle Pro Senectute s'engage contre l'initiative SSR.

Assurer un accès équitable à l'information

Selon l'étude Digital Seniors 2025 de Pro Senectute Suisse, 11% des seniors à l'âge de la retraite n'utilisent pas internet. De nombreuses personnes très âgées ne disposent que de compétences numériques limitées. Pour elles, la radio et la télévision sont et restent essentielles pour accéder à l'information. Une réduction massive du soutien financier mettrait en péril cet accès pour de nombreux seniors. " La transmission d'informations sur les canaux de la SSR garantit que toutes les générations ont accès à des informations de qualité, indépendamment de leur âge, de leur revenu ou de leurs affinités avec la technologie ", déclare Eveline Widmer-Schlumpf. Contrairement à la SSR, les diffuseurs purement commerciaux visent en premier lieu l'audience, ainsi que l'attractivité des groupes cibles. Or les personnes âgées ne font pas partie du groupe cible principal - leurs besoins en matière d'information seraient par conséquent négligés. " Un service public fort reste indispensable pour garantir un accès équitable à l'information dans une société vieillissante ", souligne Eveline Widmer-Schlumpf.

Renforcer l'ancrage local et la diversité culturelle

Pour les personnes âgées en particulier, il est important que la couverture médiatique ait un ancrage local afin qu'elles restent reliées à leur région. " Une réduction marquée du budget de la SSR toucherait particulièrement durement les programmes locaux et les formats rassembleurs dans les domaines de la culture, de la formation et de la santé ", explique Eveline Widmer-Schlumpf. En outre, la SSR veille à ce que les informations soient facilement accessibles à tout le monde, que ce soit à la radio, à la télévision ou en ligne. Pro Senectute salue donc la récente décision de la SSR de diffuser à nouveau ses programmes radio sur la FM.