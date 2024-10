bexio ag

bexio unterstützt Stiftung Schweizer Sporthilfe

Rapperswil (ots)

Die Schweizer Business-Software bexio ist neuer Partner und damit wichtiger Teil des Sporthilfe Team Suisse, der einzigartigen Schweizer Sportcommunity zur direkten Unterstützung von Schweizer Athletinnen und Athleten.

Die Stiftung Schweizer Sporthilfe hat mit bexio seit Oktober einen neuen Silber-Partner. "Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit der Stiftung Schweizer Sporthilfe. Als Unternehmen, das kleinen und mittleren Unternehmen hilft, ihre administrativen Aufgaben zu vereinfachen, unterstützen wir auch leidenschaftlich junge Sporttalente auf ihrem Weg zu Spitzenleistungen. Gemeinsam mit der Sporthilfe möchten wir einen Beitrag zur Förderung und Digitalisierung der nächsten Generation von Schweizer Athletinnen und Athleten leisten und ihnen die nötige Unterstützung bieten, um ihre Ziele zu erreichen", sagt Markus Naef, CEO von bexio AG.

Gemeinsam für grosse Schweizer Sportmomente

Die Schweizer Sporthilfe unterstützt Schweizer Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg an die Spitze. Besonders im Nachwuchsalter und in Randsportarten, wo mediale Präsenz, grosse Sponsoren und hohe Preisgelder ausbleiben, hilft die Schweizer Sporthilfe leistungsorientierten Sporttalenten und ihren Familien, die finanzielle Herausforderung einer Karriere im Spitzensport zu bewältigen. Die Sporthilfe fördert mit über 10 Millionen Franken jährlich fast 1'100 Schweizer Sporthoffnungen. Die Gelder fliessen dabei in Form von individuellen Förderbeiträgen, Patenschaften und Auszeichnungen an talentierte Athletinnen und Athleten aus über 80 Sportarten.

"Ohne Schweizer Sporttalente gibt es keine Schweizer Sport-Emotionen und -Geschichten zu erzählen. Dank dem Engagement der bexio AG dürfen wir auf wertvollen Support in der nachhaltigen Unterstützung der Schweizer Athletinnen und Athleten zählen - was im besten Fall zu weiteren Olympischen Medaillen führen könnte", sagt Steve Schennach, Geschäftsführer der Stiftung Schweizer Sporthilfe.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG besteht mittlerweile seit über zehn Jahren, wächst stark, bedient über 80'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 150 Mitarbeitende. www.bexio.com