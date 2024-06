bexio ag

bexio erhält wichtige Zertifizierung

Rapperswil (ots)

Die Schweizer Business-Software bexio hat die Swissdec-Zertifizierung 5.0 erfolgreich abgeschlossen. Die Zertifizierung unterstreicht die Verpflichtung des Unternehmens zu höchsten Standards und Effizienz im Umgang mit dem Thema Lohnbuchhaltung.

"Uns ist es besonders wichtig, unseren Kunden den Arbeitsalltag immer weiter erleichtern zu können. Neben zahlreichen Optimierungen im Produkt gehört auch die neueste Zertifizierung dazu," so bexio-CPO Claudio Beltrametti. "Mit der Swissdec-Zertifizierung 5.0 erleben unsere Kunden Lohnbuchhaltung next level. Das heisst konkret, dass sie Löhne in Zukunft noch schneller und noch effizienter abwickeln können."

Swissdec ist ein Schweizer Qualitätslabel für den elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen, Versicherern und Behörden. Dank der einheitlichen Lohnmeldung "ELM" wird das manuelle Ausfüllen unzähliger Formulare durch eine einheitliche, papierlose, elektronische Lohnmeldung ersetzt. Für die Nutzer entfällt dadurch ein hoher administrativer Aufwand, indem sie mit einer Übermittlung alle angeschlossenen Behörden und Sozialversicherungen bedienen können.

Die Kunden profitieren von zahlreichen Verbesserungen

Mit den neuen Monatsreports können der AHV, FAK und BVG Ein-/Austritte sowie Mutationen direkt gemeldet werden. Dies führt zu einer unmittelbar gesteigerten Effizienz. Zudem kann einfacher mit den Behörden kommuniziert werden: Dank den neuen Dialog-Meldungen ist der Austausch mit den verschiedenen Behörden noch besser und schneller. Allgemein spielt Einfachheit und Automation im ganzen Prozess eine grosse Rolle. Denn durch die neuen Jahresreports, wie z. B. den BVG- und den Grenzgänger-Report, können Kunden noch mehr Daten automatisiert rapportieren. Darüber hinaus macht die neue Zertifizierung das Arbeiten noch sicherer, da die Übertragung zu Swissdec und den unterschiedlichen Institutionen optimiert wurde.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG besteht mittlerweile seit über zehn Jahren, wächst stark, bedient über 70'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 200 Mitarbeitende. www.bexio.com