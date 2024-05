Berner Fachhochschule (BFH)

Ausstellung: «Memory & Sustainability» – 4. Juni bis 4. September 2024

Bild-Infos

Download

«Memory & Sustainability» – Wie gestalten wir Neues aus den Fragmenten des Vergangenen? Eine Ausstellung mit Werken aus der HKB Kunstsammlung, vom 4. Juni bis 4. September 2024 zu Gast in den Räumlichkeiten der BFH-Wirtschaft auf dem Campus Marzili.

Welche Rolle spielen Zeit und Erinnerung für unser Verständnis von Nachhaltigkeit? Werden Konsum- und Kulturgüter entsorgt, vergessen, bewahrt, umgestaltet oder zurückgegeben? In der Ausstellung trifft die Frage nach dem Umgang mit kultureller Erinnerung auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Kreisläufen von materiellen, digitalen, natürlichen und persönlichen Ressourcen. Sie schafft eine Verbindung zwischen ausgewählten Werken aus der HKB Kunstsammlung und dem Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung an der Berner Fachhochschule BFH.

Die Thematisierung von Nachhaltigkeit an der BFH und der HKB

An der BFH beschäftigen sich verschiedene Studiengänge und Forschungsprojekte sowie Initiativen von Studierenden interdisziplinär mit den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit. So auch junge Kunstschaffende, deren Perspektiven zu diesem Thema bemerkenswert sind: Abfallprodukte als künstlerisches Material werden aufgegriffen und wiederverwertet, der Einfluss des Umgangs mit natürlichen und sozialen Ressourcen auf unser Erleben von Identität, Produktivität und Zeit wird befragt. Viele Diplomarbeiten junger Künstler*innen zu diesem Thema wurden bereits in die HKB-Kunstsammlung aufgenommen; «Memory & Sustainability» ist deshalb die erste einer Reihe von thematisch fokussierten Präsentationen von Werken aus der HKB-Kunstsammlung, die sich jeweils an einem Begriffspaar orientieren werden.

Über die HKB Kunstsammlung

Seit 2008 sammelt die HKB Diplomarbeiten von Studierenden und hat somit eine einzigartige und eigenständige Sammlung von Werken aus unterschiedlichen künstlerischen Tätigkeitsfeldern aufgebaut: Von den bildenden Künsten und Kunstvermittlung bis zu Sound Arts und Visueller Kommunikation. Sammlungskuratorin ist Kate Whitebread.

Infos Ausstellung «Memory & Sustainability»

Kunstschaffende: Hannah Boldt, Vlora Imeri, Lisa Mark, Migo, Ivan Mitrovic, Andrea Rickhaus, Mara Ryser, Pascal Schärli, Christoph-Tim Schneider, Sebastian Wyss

Ort: Berner Fachhochschule Departement Wirtschaft Brückenstrasse 73 3005 Bern Die Ausstellung erstreckt sich über mehrere öffentliche Räume im Erdgeschoss des Hauptgebäudes.

Vernissage: Dienstag, 4. Juni 2024 17 – 19 Uhr 18 Uhr: Performance von Andrea Rickhaus

Finissage: Mittwoch, 4. September 2024 18 Uhr

Öffnungszeiten: Jeweils Mittwoch bis Freitag, 14 – 17 Uhr

Führungen mit verlängerten Öffnungszeiten: Mittwoch, 26. Juni 2024, 18 Uhr Mittwoch, 7. August, 18 Uhr

Auskunft erteilt:

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Christian Pauli, Leiter Kommunikation Fellerstrasse 11, 3027 Bern +41 31 848 38 28