bexio setzt steilen Wachstumskurs fort: 70'000 zahlende Kunden vertrauen auf die Schweizer Business-Software

"Wir durften diese tolle Nachricht im Sinne eines Outlooks bereits einem Teil unserer Kunden und Partnern im November auf unserer Community Show zur Feier des 10-jährigen bexio-Jubiläums persönlich verkünden," so bexio CEO Markus Naef. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden die unnachgiebige Arbeit hinter den Kulissen bei ihrer alltäglichen Nutzung unserer Software spüren. Fast zeitgleich zum 10. Jubiläum unseres Unternehmens einen solchen Meilenstein zu erreichen, freut uns sehr. Damit können wir unsere Position als einer der Marktführer im Bereich Schweizer Business-Software klar ausbauen - ein ganz besonderer Erfolg, den wir nur als Team erreichen konnten."

Zudem durfte man sich über einen weiteren Erfolg freuen: bexio wurde beim Schweizer B2B-Award 2023 im Bereich Software & IT / ERP auf Platz 1 in der Kategorie Preis / Leistung und auf Platz 3 in der Kategorie Kundenservice gewählt. Das Ranking des Schweizer Instituts für Qualitätstests basiert auf der Auswertung einer Kundenbefragung (mehr als 500'000 Urteile), bei der zu 1'142 Unternehmen aus 94 Branchen eine Bewertung abgegeben wurde.

Innerhalb der letzten Monate wurden zahlreiche Optimierungen vorangetrieben und implementiert. Viel Arbeit wurde hinter den Kulissen geleistet, um die Systeme stabiler aber auch performanter zu machen. Als Feature wurden u. a. die intelligente Belegauslese im Einkaufsbereich lanciert: Bisher war es mit bexio möglich, QR-Rechnungen automatisch auszulesen und Lieferantenrechnungen mit den korrekten Inhalten zu erstellen. Diese Funktion wurde nun durch "Scan2Go" ergänzt: Nutzer können Quittungen und Belege ohne QR-Code nicht nur einscannen, sondern diese durch die KI-gesteuerte Auslese (KI = künstliche Intelligenz) auch automatisch verarbeiten - schnell und effizient durch die mobile App "bexio Go".

Weiter wurde intensiv im Bereich Banking gearbeitet: Sei es die Vereinfachung der Erfassung von Zahlungen oder die Anbindung neuer Banken-Partner wie der ZKB, der ZGKB oder der BEKB. Insgesamt werden heute bereits 13 Banken-Schnittstellen zu bexio angeboten. Darüber hinaus wurde das Einkaufsmodul weiter verbessert und der Kontaktimport technologisch optimiert.

Auch das bexio-Ökosystem wurde weiter ausgebaut: In den letzten 6 Monaten konnten über 25 neue Partner-Lösungen auf dem Marktplatz aufgeschalten werden. Auf dem Marktplatz finden sich nun über 120 Apps, die in Kombination mit bexio das Leben von KMU digitalisieren und somit vereinfachen. Denn bexio liegt viel daran, den Kunden das notwendige KMU-Wissen zu vermitteln. Der verbesserte Campus auf der bexio-Website vereint das gesamte Wissen rund um bexio, bietet Kunden wertvolle Tipps für die tägliche Arbeit, beinhaltet sämtliche Schulungsangebote und vieles mehr.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 70'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 150 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Startup der Schweiz ausgezeichnet. www.bexio.com