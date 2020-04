honor

HONOR feiert Global Fans Day 2020 mit 106.000 neuen Fans in Überseemärkten

- Der HONOR Global Fans Day 2020 war mit 325 Millionen Seitenbesuchen auf hihonor.com das bislang größte Online Shopping-Festival[1] - Vom 14. bis 30. April registrierten sich über 106.000 Personen aus Überseemärkten auf hihonor.com - Die aktualisierte Plattform hihonor.com wurde in Italien am 16. April mit Rabattangeboten von bis zu 60 % eingeführt

Die internationale Technologiemarke HONOR gab heute die Ergebnisse des bislang größten Online Shopping-Event, der HONOR Global Fans Day 2020, bekannt. Vom 30. März bis zum 14. April wurde während dieser Feier das komplette Produktangebot von HONOR zum Verkauf angeboten, einschließlich Laptops und Wearables. Das HONOR MagicBook 14 und die HONOR MagicWatch 2 führten die Liste der meistverkauften Produkte an.

HONOR Wearables

In Russland stiegen die Umsätze für HONOR Wearables im Vergleich zum HONOR Global Fans Day 2019 im Vorjahr um 270 %.

In Mittel- und Osteuropa wurde für die HONOR MagicWatch 2 im Vergleich zu zwei Wochen zuvor ein Umsatzwachstum von 210 % verzeichnet[2]. Der Absatz stieg insbesondere in der Tschechien Republik, wo die HONOR MagicWatch 2 auf Alza.sk, DARTART, MOBIL POHOTOVOST und Electroworld zum Nummer-1-Bestseller gekürt wurde. Das HONOR Band 5 belegte in der Tschechischen Republik Platz eins der meistverkauften Produkte auf DARTART und MOBIL POHOTOVOST.

HONOR MagicBook 14

In Deutschland schaffte es das HONOR MagicBook 14 mit seinen Verkaufszahlen unter die TOP 5 -Bestseller in der Laptop-Kategorie auf Notesbookbilliger.DE.

In Großbritannien war das HONOR MagicBook 14 bereits nach der ersten Kaufwelle ausverkauft.

"Wir möchten diese Möglichkeit wahrnehmen, um uns bei unseren Fans rund um den Globus herzlich für ihre Einkäufe bei uns zu bedanken", sagte George Zhao, Präsident von HONOR. "Während dieser schwierigen Zeit ist es uns ein besonderes Anliegen, unsere Kunden und Interessenvertreter zu unterstützen und wir hoffen, dass jeder Einkauf zumindest ein kleines Stück dazu beigetragen hat, einen gesunden und produktiveren Lebensstil zu verwirklichen, während wir uns alle diesen neuen Umständen anpassen."

HONOR erschließt mit kundenorientiertem Ansatz den E-Commerce-Sektor in Europa weiter

Während der Aktion, die vom 30. März bis zum 14. April lief, verzeichnete HONOR über 325 Millionen Seitenbesuche[3] auf hihonor.com. Über 106.000[4] Menschen aus aller Welt registrierten sich als Mitglied auf der Seite. Um zusätzliche Rabatte und Sonderangebote freizuschalten, nahmen über 544.770[5] Personen an den Online-Events von HONOR teil, die weltweit von acht HONOR Experience Officers durchgeführt wurden.

Um seinen Status als globale Technologiemarke zu untermauern, ist HONOR bestrebt, seinen weltweiten Kunden ein außergewöhnliches One-Stop-Shopping-Erlebnis zu bieten. Dafür werden sämtlichen Kunden verschiedene Kundendienstleistungen angeboten, wie z. B. kostenlose Rücksendungen[6], kostenlose Lieferung[7] und exklusive Rabatte auf ausgewählte Produkte für VIP-Mitglieder.

Nach dem erfolgreichen Start von hihonor.com in den Niederlanden im Oktober 2019 und der aktualisierten Version der Plattform in Frankreich und Deutschland im Februar bzw. März 2020 plant HONOR nun eine brandneue Version von hihonor.com am 16. April in Italien, am 30. April in Spanien und im Mai in Großbritannien einzuführen.

Vor dem Launch der brandneuen Version der Plattform hihonor.com in Italien können alle neuregistrierten HONOR-Fans Rabatte von bis zu 60 % auf alle HONOR-Produktkäufe erhalten und bekommen als erste Zugang zu den Produktneuheiten der HONOR 20-Serie: die HONOR 20e. Sie zeichnet sich durch einen 19.5:9 Dewdrop Display, eine Dreifach-Kamera auf Flaggschiff-Niveau, das Kirin 710F Chipset und hochmoderne KI-Technologien für Fotografie sowie eine nahtlosere Benutzererfahrung aus. Die HONOR 20E wird in den beiden Farbausführungen Phantom Blue und Midnight Black für 179 EUR erhältlich sein. Frühkäufer können das Gerät vom 18. bis 19. April für gerade einmal 149 EUR und vom 20. bis 23. April für 159 EUR erwerben. Darüber hinaus dürfen sich Kunden vom 16. bis 17. April über einen Rabatt von 50 EUR auf alle HONOR 9X Pro-Käufe freuen. Käufer, die sich als VIP-Mitglied registrieren, haben Anspruch auf die verschiedenen erweiterten Kundendienstleistungen, wie z. B. Chat-Assistent, Garantieverlängerungen, Hauszustellung und Reparaturdienst. Darüber hinaus kommen sie in den Genuss von Werbegeschenken sowie zusätzlichen Angeboten. https://www.hihonor.com/italy/shop_upgrade.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=store-launch&utm_term=pr klicken, um mehr zu erfahren.

Auch das neueingeführte HONOR 9X Pro ist ab dem 16. April in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden auf hihonor.com zum Sonderpreis von 249,90 EUR erhältlich. Alle Kunden, die das Gerät zwischen dem 16. und 17. April kaufen, erhalten einen Gutschein in Höhe von 30 EUR für weitere Käufe auf der Seite und ein kostenloses Paar HONOR Sports Pro-Kopfhörer.

HONOR plant, später in diesem Jahr hihonor.com in weiteren europäischen Ländern einzuführen, um noch stärker mit Jugendlichen rund um den Globus in Verbindung zu treten.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Technologiemarke für Jugendliche rund um den Globus, die während des Aufkommens des mobilen Internets geboren wurden. Das Unternehmen rühmt sich mit bahnbrechender Technologie, die dem uneingeschränkten Fokus des Unternehmens auf F&E-Investitionen entspringt. HONOR ergreift alle Möglichkeiten, die sich im Zeitalter von 5G und KI bieten und möchte durch den Aufbau eines Smart Living-Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur eine intelligente neue Welt für die Jugend schaffen. HONOR wird sich weiterhin dadurch auszeichnen, den Spaßfaktor von Innovation zu betonen, einen technologiegeprägten schicken Lebensstil zu fördern und seiner begeisterten, wachsenden Fangemeinde eine vielfältige, offene Online-Community zu bieten.

