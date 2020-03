honor

HONOR kündigt den Global Fans Day 2020 an: Exklusive Deals mit bis zu 60 % Rabatt ab 30. März sowie Livestreams mit Präsentationen von weltweit bekannten Influencern

HONOR-Fans genießen exklusive und aufregende Rabatte für ausgewählte HONOR-Produkte für alle Szenarios von Smartphones und Wearables bis zu Laptops und Kopfhörern

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute ihren HONOR Global Fans Day 2020 an. An diesem Fest können vom 30. März bis zum 14. April HONOR-Fans aus über 18 Ländern teilnehmen, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, Tschechische Republik, Malaysia. Sie alle können auf Hihonor.com und bei anderen Partnerhändlern eine Auswahl aufregender Deals und Angebote für alle HONOR-Produkte nutzen wie z. B. Smartphones, Wearables und Laptops. Neben exklusiven Rabatten wird HONOR die ersten HONOR Experience Officers vorstellen, eine Auswahl bekannter Influencer aus der ganzen Welt, die die Produktpalette an intelligenten Geräten von HONOR präsentieren. HONOR ist davon überzeugt, dass innovative Technologie einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen haben kann. Daher möchte HONOR mit dem Global Fans Day zeigen, wie das Produktangebot des Unternehmens seinen Kunden jederzeit und überall zu einem gesünderen, produktiveren Leben verhelfen kann.

"Wir freuen uns, dass wir den HONOR Global Fans Day 2020 mit unseren Fans feiern und eine breite Palette großartiger Deals und Rabatte für unsere erstklassigen Produkte anbieten können. Ende 2019 hatten wir über 220 Millionen Fans auf der ganzen Welt. Mit dieser Aktion möchten wir uns bei ihnen für ihre zuverlässige Unterstützung bedanken. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2020 und darüber hinaus weitere Fans in unserer weltweiten Community begrüßen zu können", erklärt George Zhao, Präsident von HONOR. "Das Thema des diesjährigen Fans Day " HONOR Your Smart Life " steht in der Tradition unserer 1+8+N-Strategie, bei der es für 1 HONOR-Smartphone 8 Kategorien an Heimgeräten und eine breite Auswahl an Produkten unserer Partner gibt, mit denen ein intelligentes Leben möglich wird. Damit möchte HONOR für die jungen Menschen auf der ganzen Welt eine vernetztere und intelligentere Welt schaffen. Wir hoffen, dass noch mehr Menschen dank dieses Festes die Vorteile eines intelligenten Lebens genießen werden, das mit den intelligenten Produkten für alle Szenarios von HONOR möglich wird."

Feiern Sie mit HONOR Experience Officers auf der ganzen Welt

In diesem Jahr arbeitet HONOR mit ausgewählten, bekannten Influencern und Rollenvorbildern für Sport, Fotografie und Gaming aus der ganzen Welt zusammen. Die HONOR Experience Officers zeigen, wie die modernen Produkte für alle Szenarios von HONOR sie in ihrem Alltag - also bei der Arbeit, beim Sport und bei der Suche nach Unterhaltungsangeboten - unterstützen. Außerdem erhalten Fans, die an den Online-Aktivitäten der HONOR Experience Officers teilnehmen, die Gelegenheit, spezielle Deals und Angebot bei HONOR freizuschalten.

#Aktiv mit HONOR

Die Wearables von HONOR verfügen über erweiterte Funktionen für das Gesundheits- und Fitnesstracking und zahlreiche Sportmodi. Damit sind sie zuverlässige Fitnessbegleiter, mit denen jeder unabhängig von seinem Fitnesszustand aktiver werden kann. Überzeugen Sie sich selbst von der HONOR MagicWatch 2, die schrittweise Verbesserungen in der Gesundheitsüberwachung ermöglicht, wie z. B. mit der Funktion SPO2-Monitor [1]. Mit diesem Produkt steigert der berühmte deutsche Kletterer https://www.instagram.com/alexandermegos/?hl=en seine Leistung.

#Kreativ mit HONOR

Mit der HONOR MagicBook-Serie genießen Sie unterwegs ultimative Mobilität und unvergleichliche Leistung. Dank des ultraleichten Designs erledigen Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig und quasi im Vorbeigehen. Folgen Sie Murad Osmann, einem der Top 3 Reise-Influencer der Welt und Gründer von #FollowMeTo, und überzeugen Sie sich mithilfe der HONOR MagicBook-Serie von der Kreativität hinter seinen interessanten Beiträgen. Nehmen Sie am 8. April am Livestream von https://www.youtube.com/channel/UC18WQbNSfrqxlIjKeIW3bGQ teil. Hier haben Sie auch die Chance, das neue MagicBook 14 zu gewinnen.

#Spielerisch mit HONOR

Wenn Sie gern unterwegs Spiele spielen, ist das HONOR 9X Pro die perfekte Lösung für Sie. Mit dem Kirin 810-Chipsatz und der GPU Turbo 3.0 bietet das HONOR 9X Pro eine schnellere Gaming-Erfahrung in voller Bildschirmgröße. Staunen Sie bei den Gamern https://www.youtube.com/channel/UCb8A85srkG5a0QUhB6ikVLg , https://www.youtube.com/channel/UCIlrH9NZS0jp2Ly7scNreuA und https://m.twitch.tv/jojonaz über die nahtlose Gaming-Erfahrung und gewinnen Sie bei der Livestream-Veranstaltung am 8. April einen Gutschein im Wert von bis zu 408 Euro. Bei jedem Kauf eines HONOR-Smartphones können Sie sich zudem einen Geschenkcode im Wert von 100 Euro für Castle Clash und Lords Mobile von IGG sichern.[2] Ein Angebot, das sich kein Gamer entgehen lassen möchte.

Intelligenter einkaufen mit HONOR

Entdecken Sie von heute (30. März) bis zum 14. April exklusive Angebote und Deals auf der brandneuen Website hihonor.com in https://www.hihonor.com/germany und https://www.hihonor.com/france [3] .

- Bis zu 60 % Rabatt: Sparen Sie bis zu 60 % bei intelligenten Geräten von HONOR. Außerdem können Sie zum einmalig niedrigen Preis von nur 149,99 EUR eine HONOR MagicWatch 2 Ihr eigen nennen.[4]. - Spezialpaket zum Fans Day: Zur Feier des HONOR Global Fans Day 2020 spielt HONOR mit den Zahlen des Datums "4/0/8" und bietet eine Reihe aufregender Spezialpakete an. Fans in Deutschland und Frankreich können auf ein Spezialpaket zum Preis von 408 EUR mit ausgewählten beliebten Produkten zugreifen. Darüber hinaus sind weitere Spezialpakete zu 408 EUR, 804 EUR, 40,80 EUR und 80,40 EUR verfügbar. - Angebotstage für das HONOR MagicBook 14: Das HONOR MagicBook 14 ist in Deutschland ab dem 3. April, in Großbritannien ab dem 7 April und in den Regalen in Frankreich ab dem 16. April erhältlich. - Tolle Vorteile bei Einkäufen auf hihonor.com: Mit einem Einkauf auf hihonor.com können Käufer unsere gesamte Produktpalette unter einem Dach entdecken. Unsere Fans profitieren zudem von einem Kundendienst, der kostenlose Rücksendungen[5] und kostenlose Lieferungen[6] umfasst. Kunden mit einer VIP-Mitgliedskarte können außerdem zusätzliche Rabatte für ausgewählte Produkte freischalten.

Kunden in Großbritannien erhalten vom 27. März bis zum 14. April einen Sonderbonus auf alle Einkäufe auf Amazon und Argos. Verpassen Sie auch nicht die aufregenden Oster-Überraschungen von HONOR.

Sonderangebote von HONOR in Großbritannien Kategorie Produkt Vorgeschlagener Aktionsangebo Aktionsta Kanäle Einzelhandelspreis t 408 g Smartphone HONOR 9X 219,99 219,99mit 1. April https:// kostenlosem - 14. www.argo HONOR Band 5 April s.co.uk/ product/ 4193212 Smart Watch HONOR 159,99 139,99 27. März https:// MagicWatch - 14. www.argo 2 (46 mm) April s.co.uk/ product/ 7330096 HONOR 149,99 129,99 27. März - 6. https://w MagicWatch 2(42 April ww.argos. mm) co.uk/pro duct/7339 248 Fitness-Tracker HONOR Band 29,99 26,99 1. April https:// 5 - 14. www.argo April s.co.uk/ product/ 1159194

[1] Die Verfügbarkeit des SpO2-Monitors variiert in den unterschiedlichen Märkten und Regionen. Der SPO2-Monitor wurde nicht als medizinisches Gerät konzipiert und dient nicht zur Diagnose, Behandlung, Pflege oder Vorbeugung von Krankheiten. Alle Daten und Messungen dürfen nur für persönliche Zwecke verwendet werden. Diese Funktion wird später um den 10. April über OTA bereitgestellt. [2] Dieses Sonderangebot ist für Käufe auf hihonor.com/germany und hihonor.com/france verfügbar. [3] Dieses Sonderangebot ist für Käufe auf hihonor.com/germany und hihonor.com/france verfügbar. [4] Dieses Sonderangebot ist für nur Käufe auf hihonor.com/germany verfügbar. [5] Kostenlose Rücksendung innerhalb der ersten 31 Tage ab dem Kauf einer MagicWatch 2. [6] Die kostenlose Lieferung ist für Käufe über 39,90 EUR verfügbar.

