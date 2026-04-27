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Motorräder, Musik und italienische Sonne bei der European Spring Rally

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MOTORRÄDER, MUSIK UND ITALIENISCHE SONNE BEI DER EUROPEAN SPRING RALLY

Vom 30. April bis zum 3. Mai 2026 ist Senigallia die Kulisse für den Saisoneröffnungs-Event

ZUG (27.04.2026) – Harley-Davidson lädt vom 30. April bis zum 3. Mai 2026 zur ersten Rally des Jahres ins italienische Senigallia ein. Nach dem grossen Erfolg der 2024er-Ausgabe der European H.O.G. Rally fiel es H-D nicht schwer, sich erneut für Senigallia zu entscheiden. Der offizielle Saisonauftakt für Motorradfans aus ganz Europa bringt Bikes, Entertainment und den Harley-Davidson Spirit an die italienische Adriaküste.

Livemusik im Mittelpunkt

In Senigallia erwarten die Besucher jede Menge Live-Entertainment und ein starkes Musikprogramm. In den Donnerstagabend starten The Molotovs, ein Londoner Trio, dessen energiegeladene Mischung aus Mod, Rock und Punk es von Guerilla-Street-Performance bis hin zu gemeinsamen Bühnengigs mit den Sex Pistols, Blondie und The Libertines gebracht hat. Senigallia ist eine der ersten Stationen ihrer 2026er-Headliner-Tour. Zu den Engländern gesellt sich der italienische Gitarrenvirtuose Giuseppe Scarpato mit seinem Hillside Power Trio, das einen explosiven Instrumentalsound abliefert, der Rock, Jazz und Blues mit moderner Fusion verbindet.

Das Line-up am Freitag bilden die internationalen Bluesrock-Talente Black River Delta aus Schweden und der alle Genres übergreifende italienische Künstler Fede Marka, bevor Mike Terrana & The Ympossibili, eine neu gegründete Super-Group aus Rock-, Blues- und Metal-Veteranen, im Vorfeld ihrer Europa- und US-Tournee die Bühne entern.

Am Samstagabend wird Rock in all seinen Facetten geboten. Dazu gehören die in Rom geborene Power-Sängerin Angelica Bove, die talentierte italienische Indie-Rock-Band The Peawees und Alteria, einer der faszinierendsten Stimmen der italienischen Rockmusikszene.

An diesem Wochenende treten auch die Sieger des Harley-Davidson Music Contests auf. Den Auftakt machen am Donnerstag die deutschen Gewinner Mad Guz & the Mojos, am Freitag gefolgt von der spanischen Band The Surroyal, bevor die italienischen Sieger Known Physics das Festival am Samstagabend ausklingen lassen.

Abgerundet wird das Programm durch DJ Ringo und Toky von Virgin Radio, die jeden Abend mit einem Soundtrack, der perfekt zum Harley-Davidson Spirit passt, für Stimmung sorgen werden.

Eine bewährte Rally Location

Senigallia liegt in der Nähe von Ancona und ist von Bologna und Venedig aus leicht zu erreichen. Die Stadt war bereits 2024 Gastgeber der 30. European H.O.G. Rally, bei der sich die historische Altstadt am Flussufer, die lebhaften Piazze und die grosse Gastfreundschaft der Bewohner als ideal für ein solches Festival erwiesen. Jetzt wird die Stadt erneut den Lifestyle rund ums Bike feiern. Willkommen bei der für alle Fans offenen Rally sind Besucher mit und ohne Motorrad und selbstverständlich alle einheimischen Gäste.

Motorräder im Fokus

Im Mittelpunkt der Rally steht die Harley-Davidson Expo, wo die Highlights der H-D Modellpalette 2026 präsentiert werden. Dabei dürfen natürlich die Street Glide Limited und die Road Glide Limited nicht fehlen. Sie stellen eine Weiterentwicklung der Grand American Touring Plattform dar und wurden für Fahrer konzipiert, die Langstreckenkomfort und satte Power schätzen. Ebenfalls zu sehen sein wird die Pan America 1250 Limited, die ab Werk mit jeder Menge Zubehör ausgerüstet wurde und wie geschaffen fürs Abenteuer ist.

In Senigallia gibt es aber noch mehr zu entdecken: Im historischen Stadtzentrum geniesst man italienische Küche, die Kultur des Gastlandes und entspanntes Shopping – ein Beitrag zur lebendigen Festivalatmosphäre des Wochenendes.

Rally-Traditionen

Zwei beliebte Rally-Highlights stehen natürlich ebenfalls auf der Agenda: Die Custombike-Show am Freitag, dem 1. Mai auf der Piazza Garibaldi, bei der einzigartige Harley-Davidson Unikate präsentiert werden, und die grosse Parade am Samstag, dem 2. Mai, bei der Tausende von Maschinen in einem spektakulären Tross durch die historischen Strassen von Senigallia rollen.

Der Eintritt zur European Spring Rally ist für alle Fahrer und Besucher kostenlos. Für Gäste, die zusätzliche Goodies geniessen wollen, sind ab sofort attraktive Rally-Pakete unter

harley-davidsonmerch.com erhältlich. Hinweise zu Unterkünften und weitere Informationen findet man im World Wide Web unter www.harley-davidson.com/events und unter https://booking.senigalliaincoming.it/en/hd-event.

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