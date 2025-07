SwissSkills

SwissSkills 2025: Walliser Berufstalente stehen in den Startlöchern

Medienmitteilung von SwissSkills vom 17. Juli 2025

Sie alle haben sich durchgesetzt und fiebern nun einem grossen Moment in ihrem Leben entgegen: Mehr als 1'100 junge Berufstalente aus allen Sprachregionen der Schweiz wurden von ihren Berufsverbänden für die Teilnahme an den SwissSkills 2025 selektioniert. Vom 17. bis 21. September 2025 verwandelt sich das BERNEXPO-Areal in die grösste Bühne der Schweizer Berufsbildung – und diese Nachwuchstalente stehen im Rampenlicht: Teilnehmende | SwissSkills . Unter den Nominierten befinden sich auch junge Berufsleute aus dem Kanton Wallis.

Champions League der Berufsbildung

In mehr als 90 Berufen werden im September 2025 Schweizer Meisterschaften ausgetragen – organisiert von rund 50 Berufsverbänden. Mit viel Herzblut, Präzision und Know-how treten die besten Lernenden ihres Fachs gegeneinander an und machen sichtbar, was die Schweizer Berufsbildung so stark macht. Die Teilnehmenden messen sich in ihren Disziplinen mit Präzision, Leidenschaft und Durchhaltewillen. Ob Carrosserielackiererin, Automatiker, Floristin oder Informatiker: Sie alle zeigen live, was sie in ihrer Berufslehre gelernt haben und dass Spitzenleistung nicht nur an Hochschulen erbracht wird. Jede und jeder von ihnen hat sich im Vorfeld qualifiziert – meist im Rahmen regionaler oder verbandsinterner Ausscheidungen.

Die Liste der Qualifizierten wird laufend aktualisiert und ist online einsehbar unter: Teilnehmende | SwissSkills. Darunter befinden sich auch junge Talente aus dem Kanton Wallis, die in verschiedenen Berufen ihre grosse Leidenschaft und ihre erlernten Skills unter Beweis stellen werden.

Über 150 Berufe: live, greifbar und emotional erlebbar

Was die SwissSkills Teilnehmende | SwissSkills2025 besonders macht, ist ihr einzigartiges Erlebnisformat: Über 150 verschiedene Berufe werden auf dem BERNEXPO-Areal präsentiert. Viele davon nicht nur als Meisterschaft, sondern auch als Berufsdemonstration. Allen Berufen ist gleich, dass die Besucherinnen und Besucher auf Platz gleich selbst Hand anlegen können. So wird die Arbeitswelt greifbar, konkret und inspirierend. «Mit den SwissSkills schaffen wir einen Ort, an dem junge Menschen mitten im Berufswahlprozess unterschiedliche Wege entdecken und sich von talentierten Fachkräften ihrer Generation begeistern lassen können», sagt Daniel Arn, Präsident des Vereins SwissSkills Bern. «Das ist Berufsbildung zum Anfassen – und ein starkes Zeichen für ihren Stellenwert in der Schweiz.»

Ein Fest für die Berufsbildung – und für ganz viele Besuchende

Erwartet werden rund 120'000 Besucherinnen und Besucher, darunter über 2’100 Schulklassen mit mehr als 65’000 Schülerinnen und Schülern aus allen Regionen der Schweiz. Am Wochenende rechnen die Veranstalter zusätzlich mit rund 10’000 Jugendlichen, die gemeinsam mit ihren Familien anreisen.

Das BERNEXPO-Areal, das einer Fläche von 15 Fussballfeldern (110'000 m²) entspricht, wird zur Erlebnislandschaft voller Emotionen, Dynamik und Vielfalt. «Wer die SwissSkills 2025 besucht, geht mit leuchtenden Augen und voller neuer Eindrücke und Inspiration nach Hause», sagt Daniel Arn.

