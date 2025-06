UBQ Materials

UBQ Materials bringt ein preisstabiles, zirkuläres Material auf den Markt, ein nachhaltiges Material als Kunststoffalternative für Hersteller

Bergen Op Zoom, Niederlande, 11.Juni 2025 (ots/PRNewswire)

UBQ™ trägt zur Verringerung der Beschaffungsrisiken für Hersteller bei und bietet gleichzeitig Lösungen für die globale Abfallkrise

Heute stellte das innovative Materialunternehmen UBQ Materials ein neues Produktportfolio vor - ein neues Produktportfolio, das die Herstellungs- und Lieferketten verändern wird.

Die neuen UBQ Masterbatches (MCLP) erleichtern den Einsatz des UBQ Materials durch eine verbesserte Handhabung. Die einzelnen MCLP bestehen aus dem bewährten UBQ Material welches wiederum aus Siedlungsabfall aufbereitet wird.

Da sich Verbrennung von Siedlungsabfällen in Europa zwischen 1995 und 2022 fast verdoppelt hat - von 30 auf 59 Millionen Tonnen -, bietet UBQ Materials eine Lösung für die drohende Abfallkrise. Das patentierte Verfahren verwandelt gemischte Haushaltsabfälle - einschließlich organischer Stoffe und schwer zu recycelnder Materialien - in eine Kunststoffalternative, die in einer breiten Palette von Alltagsgegenständen von Blumentöpfen bis zu Baumaterialien und darüber hinaus verwendet wird.

Durch die Herstellung von UBQ™ Masterbatch können bis zu 95 % der Haushaltsabfälle vermieden werden, die andernfalls auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen landen würden. Inmitten volatiler Märkte und Handelskriege bietet UBQ Materials Einzelhändlern und Herstellern eine preisstabile, risikoresistente Kunststoffalternative, die sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren lässt.

"Wir verwandeln den schwierigsten Abfall der Welt in einen Produktionsvorteil", sagte Albert Douer, Vorsitzender und CEO von UBQ Materials. "UBQ™ Masterbatch ermöglicht den Ersatz von ölbasierten Kunststoffe durch ein zirkuläres Material, das vollständig aus Haushaltsabfällen hergestellt wird, ohne Kompromisse bei Eigenschaften oder der Verarbeitung eingehen zu müssen. Das ist mehr als Nachhaltigkeit - es ist intelligente Beschaffung. Es gibt keine Ausreden mehr, sich auf neue Materialien zu verlassen, wenn Abfälle die Aufgabe besser erfüllen können."

UBQ Materials verfügt über Produktionsstätten in Europa und plant die baldige Eröffnung einer Anlage in den USA. UBQ™ wird an Verarbeiter auf der ganzen Welt geliefert, wie z. B. Crescent Garden , deren Produkte in Europa, den USA und ganz Lateinamerika erhältlich sind.

Transformation der Lieferkette vorantreiben

Mit der ehemaligen EPA-Administratorin Gina McCarthy und der EU-Kommissarin Connie Hedegaard im Beirat fördert UBQ Materials die Kreislaufwirtschaft in der Produktbeschaffung.

UBQ Materials hat mit führenden Marken wie Mercedes-Benz, PepsiCo und McDonald's zusammengearbeitet, um einen signifikanten Beitrag zu ihren definierten Nachhaltigkeitszielen durch die Anwendung von UBQ™-Materialien in ihren Produkten zu erreichen.

Die Europäische Kommission hat UBQ Materials einen Zuschuss von 5 Millionen Euro aus dem „Just Transition Fund" gewährt, um nachhaltige Materiallösungen wie UBQ Masterbatch auszubauen und Innovationen schneller auf den Markt zu bringen.

Das UBQ™ Masterbatch-Portfolio ist einzigartig, da es mit einer Reihe von Polymeren kombiniert werden kann und sich ideal für das Spritzgießen oder die Formgebung durch Extrusion eignet. UBQ™ Masterbatch bietet eine einfache Handhabung, eine hervorragende Homogenität, wettbewerbsfähige Kosten und einen negativen CO2-Fußabdruck.

Über UBQ Materials

UBQ Materials ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das eine bahnbrechende Lösung für das weltweit wachsende Abfallproblem entwickelt hat. Unsere patentierte UBQ™-Technologie verwandelt gemischte Haushaltsabfälle in einen biobasierten, thermoplastischen Verbundstoff, UBQ™. Der Einsatz dieses fortschrittlichen Materials reduziert die Treibhausgasemissionen, verringert die Abhängigkeit von herkömmlichen Kunststoffen und minimiert den Abbau natürlicher Ressourcen. UBQ Materials ist bestrebt, wettbewerbsfähige, nachhaltige Lösungen anzubieten, die zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ubqmaterials.com.

