Harley-Davidson Switzerland GmbH

Auf der EICMA gab Harley-Davidson neue Infos zum Bagger World Cup bekannt

AUF DER EICMA GAB HARLEY-DAVIDSON NEUE INFOS ZUM BAGGER WORLD CUP BEKANNT

Neue Teams, ein neues Logo und eine neue Ära im Harley-Davidson Rennsport

MAILAND, 6 NOVEMBER 2025 – Während einer Pressekonferenz auf der Mailänder EICMA hat Harley-Davidson neue Details zu dem mit Spannung erwarteten H-D Bagger World Cup bekannt gegeben. Die Marke enthüllte das offizielle Logo der Serie, stellte einen Prototyp der Rennmaschine vor und informierte über die ersten Teams für Saison Nummer eins. Die Rennserie startet 2026 und wird parallel zu sechs MotoGPs ausgetragen – eine starke Entwicklung in der Rennsporttradition des US-Unternehmens.

Der Harley-Davidson Bagger World Cup wird die weltweit erste Rennserie sein, die exklusiv leistungsstarken Harley-Davidson Baggern vorbehalten ist. Diese für den Rennsport gebauten und auf der Grand American Touring Plattform der Marke basierenden Motorräder stehen für Tempo, Agilität und Spannung auf der Rennstrecke. Sie wiegen rund 280 kg, leisten mehr als 200 PS und erreichen auf den Pisten Geschwindigkeiten von über 300 km/h. Es dürfen also spannende Rennen erwartet werden, die sich von allem unterscheiden, was derzeit im MotoGP-Kalender zu finden ist.

Auf der EICMA enthüllte Harley-Davidson auch das offizielle Logo der Meisterschaft, eine Weiterentwicklung des beliebten Bar & Shield Signets, das die Synthese aus der Tradition der Marke und einer modernen, globalen Rennsportidentität bildet. Das neue visuelle Symbol wurde am Harley-Davidson Stand anhand einer Rennversion der Road Glide vorgestellt, die von H-D Factory Racing für den Wettbewerb entwickelt wurde und in ihrer exklusiven Lackierung das Logo der Meisterschaft trägt.

Harley-Davidson benannte auch die ersten Teams, die 2026 am Bagger World Cup teilnehmen werden. Es handelt sich um Saddlemen Racing (USA), Joe Rascal Racing (Australien) und Cecchini Racing (Italien). Jedes Team bringt hohe Ambitionen, langjährige Erfahrung und maximale Kompetenz in die neue Meisterschaft ein.

Als eines der etabliertesten und innovativsten V-Twin-Performance-Teams Amerikas geht Saddlemen Racing an den Start. Unter der Leitung von David Echert nahm es an der MotoAmerica-Meisterschaft King of the Baggers teil und gewann 2024 die Mission Super Hooligan National Championships. Damit hat sich Saddlemen Racing einen guten Ruf in Sachen technische Exzellenz, erfolgreiches Engineering und Weiterentwicklung seiner Fahrer erworben. Tief verwurzelt in der V-Twin-Performance-Culture bringt Saddlemen Racing rennerprobte Kompetenz und den Willen zum Sieg auf die globale Bühne.

Teamleiter James Tonna repräsentiert Joe Rascal Racing, Australiens neue, mutige Stimme in den Bereichen Premium-Performance und internationaler Motorsport. Mit seinen Wurzeln im High-End-Motorradhandel und im Rennsport verbindet das Team kommerziellen Erfolg und die Leidenschaft für Performance. Mit einer wachsenden internationalen Präsenz und einer schnell expandierenden Community tritt Joe Rascal Racing dem Bagger World Cup bei, womit der Sport in der gesamten asiatisch-pazifischen Region gefördert und zudem unter Beweis gestellt wird, dass Australien auf die globale Bagger-Bühne gehört.

Cecchini Racing steht für italienische Motorsporttradition und jahrzehntelange Erfahrung im europäischen Spitzenrennsport. Unter der Leitung von Fabrizio Cecchini ist das Team seit mehr als 30 Jahren in den Fahrerlagern der MotoGP zu Hause und unterstützt dabei Weltklassepiloten und -teams. Cecchini Racing bringt technische Präzision, sportliche Disziplin und europäische Tradition mit, die nun alle auf die erste globale Bagger-Rennserie ausgerichtet sind.

„Wir freuen uns sehr, die ersten Teams begrüssen zu dürfen, die sich ihren Platz in Saison Nummer eins des Harley-Davidson Bagger World Cup gesichert haben“, kommentiert Kolja Rebstock, Senior Vice President International Markets bei der Harley-Davidson Motor Company. „Seit der ersten Ankündigung der Serie haben wir von etlichen etablierten und renommierten Organisationen grosses Interesse erfahren. Wir haben die Serie für sechs bis acht Teams mit insgesamt zwölf bis 16 Fahrern konzipiert und mit diesen ersten drei Verträgen konnten wir bereits fast die Hälfte unserer Startplätze besetzen. Das ist ein starkes Signal, das die Dynamik und Begeisterung rund um das Projekt unterstreicht. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Meisterschaft auf die Beine zu stellen, und können es kaum erwarten, 2026 auf die Rennstrecken zu ziehen. Es wird laut sein, spannend und anders als alles, was den Fans bisher geboten wurde.“

Wie bereits im August beim GP von Österreich angekündigt, wird die Meisterschaft sechs adrenalingeladene Rennwochenenden umfassen, die mit zwei Läufen pro Wochenende – also insgesamt zwölf Rennen in der Saison – jeweils an MotoGP-Terminen stattfinden. Das Format bringt die charakterstarke Power von Harley-Davidson auf einige der berühmtesten Rennstrecken der Welt und steigert die Spannung für Fans und Fahrer gleichermassen. Der Kalender für 2026 umfasst:

MotoGP of the USA Circuit of The Americas , Austin (Texas), USA, 27. bis 29. März

, Austin (Texas), USA, 27. bis 29. März MotoGP of Italy Autodromo Internazionale del Mugello , Mugello, Italien, 29. bis 31. Mai

, Mugello, Italien, 29. bis 31. Mai MotoGP of the Netherlands TT Circuit Assen , Assen, Niederlande, 26. bis 28. Juni

, Assen, Niederlande, 26. bis 28. Juni MotoGP of the United Kingdom Silverstone Circuit, Silverstone, Grossbritannien, 7. bis 9. August

Silverstone, Grossbritannien, 7. bis 9. August MotoGP of Aragon Circuito MotorLand Aragón , Alcañiz, Spanien, 28. bis 30. August

, Alcañiz, Spanien, 28. bis 30. August MotoGP of Austria Red Bull Ring, Spielberg, Österreich, 18. bis 20. September – Championship-Finale

Mit dem Bagger World Cup definiert Harley-Davidson neu, was auf zwei Rädern möglich ist, und bringt V2-Sound und -Drehmoment sowie einen neuen Massstab für Spannung auf die Rennstrecken der Welt.

