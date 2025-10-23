Harley-Davidson Switzerland GmbH

30'000 Festivalbesucher feiern die Rückkehr des Harley-Davidson Euro Festivals nach Saint-Tropez

30'000 FESTIVALBESUCHER FEIERN DIE RÜCKKEHR DES HARLEY-DAVIDSON EURO FESTIVALS NACH SAINT-TROPEZ

Ein unvergessliches Wochenende mit Motorrädern,

Musik und Harley-Davidson Lifestyle

ZUG, 14. MAI 2025 – Vom 8. bis zum 11. Mai lockte das Harley-Davidson Euro Festival mehr als 30'000 Besucher zu einem unvergesslichen Wochenende mit Bikes, Livegigs und dem unverwechselbaren Lebensgefühl namens Harley-Davidson an die Côte d’Azur.

Camping de la Plage nahe Saint-Tropez bot die perfekte Kulisse für vier Tage voller Action und die Auftritte von Rag ’n’ Bone Man, Royal Republic sowie Eagle-Eye Cherry. Ausserdem standen aufstrebende Talente wie die Sieger des Harley-Davidson Musikwettbewerbs Franck & Damien aus Frankreich, Atwood aus Italien und Stoned at Pompeii aus Spanien auf der Bühne. Mehr als 70 Händler boten vor Ort H-D Merchandise sowie Accessories an und die Harley Bar bildete das ganze Wochenende über das pulsierende Herz des Festivals.

Ein ganz besonderer Moment für die Gäste war die Enthüllung der neuen Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost, die von Karen Davidson, Urenkelin eines der Firmengründer, moderiert wurde. Als fünftes Modell der Harley-Davidson Icons Motorcycle Collection feiert die weltweit auf 1.990 Exemplare limitierte und im faszinierenden Reflection-Lack gehaltene Gray Ghost 35 Jahre Fat-Custom-Style. Die Festivalbesucher hatten ausserdem die Gelegenheit, den Harley-Davidson x Dynojet Factory Race Team Fahrer James Rispoli zu treffen, der während des Events mit zahlreichen Fans Benzin redete, nachdem Harley-Davidson die strategische Zusammenarbeit mit der MotoGP angekündigt hatte. Dabei wurde der Start einer neuen Rennserie mit H-D Bagger-Racern bekannt gegeben, die 2026 an ausgewählten MotoGP-Rennwochenenden weltweit steigen soll.

Natürlich konnnten die Festivalbesucher die jüngsten Harley-Davidson Modelle bei exklusiven Probefahrten hautnah erleben, darunter die neue Cruiser Baureihe, die voll ausgestattete Street Glide Ultra, das Adventure Sport Bike Pan America 1250 ST und die neuesten elektrisch angetriebenen LiveWire Typen.

Bei der Custombike-Show, die am Freitag in Grimaud stattfand, zeigten 84 einzigartige Maschinen Top-Kreativität und -Handwerkskunst made in Europe. Harley-Davidson gratuliert den diesjährigen Siegern und freut sich über das „Best in Show“-Custombike des Belgiers Pepe Lazzara. Seine atemberaubende Kreation basiert auf einer 1991er Softail Springer, die extrem modifiziert wurde und mit Gravuren sowie vergoldeten Features den Geist von Individualität und Innovation versprüht. Am Samstag nahmen 2'500 Biker an einer spektakulären Parade durch Grimaud und Saint-Tropez teil. Die Strassen waren erfüllt von Leidenschaft und dem unverwechselbaren Sound der H-D V-Twins.

Schon jetzt kündigte Harley-Davidson einige Event-Highlights des kommenden Jahres an, darunter die European Spring Rally 2026, die vom 30. April bis zum 3. Mai 2026 in der italienischen Küstenstadt Senigallia stattfinden wird. Mit Livemusik, einer Bike Expo, zahlreichen Händlerständen und jeder Menge Harley-Davidson Spirit läutet diese neue Veranstaltung die Motorradsaison ein. Ausserdem wird die 32. Auflage der jährlich stattfindenden European H.O.G. Rally vom 18. bis zum 21. Juni 2026 in die Hafenstadt Cascais zurückkehren. Der nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gelegene Ort war bereits 2019 Gastgeber des Events und lockte mit einem vielfältigen Angebot an Unterkünften, Food und Drinks sowie pulsierendem Nightlife Zehntausende Motorradfahrer an die wilde Atlantikküste.

Kolja Rebstock, Senior Vice President International bei der Harley-Davidson Motor Company, kommentierte: „Die Rückkehr des Euro Festivals nach Saint-Tropez mit mehr als 30'000 Mitgliedern der internationalen Harley-Davidson Familie war wirklich unfassbar. Man spürt die Leidenschaft, die Freiheit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit, die unsere Marke ausmachen. Angesichts der Energie und der Begeisterung, die wir hier erlebt haben, freuen wir uns noch mehr darauf, die Fans unserer Marke im nächsten Jahr bei unserer neuen European Spring Rally im italienischen Senigallia und bei unserer 32. European H.O.G. Rally wiederzusehen.“ Doch zunächst steht für alle Harley Fans die diesjährige European H.O.G. Rally auf der Agenda, die vom 12. bis zum 15. Juni 2025 im kroatischen Medulin steigt und unvergessliche Augenblicke verspricht. Weitere Informationen findet man unter „Events“ auf www.H-D.com.

HARLEY-DAVIDSON MEDIENSTELLE SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA Pablo Morales c/o Brand Affairs AG Office +41 44 254 80 00 Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland