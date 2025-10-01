Ferris Bühler Communications

Schweizer Snowboardstrecke gibt es jetzt in Fortnite

Die Schweizer Alpen treffen auf die Gaming-Welt: Fisherman’s Friend hat eine eigene Snowboard-Strecke in Fortnite kreiert. Millionen von Spieler:innen können ab sofort beim Fisherman’s Friend Snowboard Run virtuell die legendäre Strecke in Laax shredden – inklusive Halfpipe und GALAAXY.

Das Wichtigste in Kürze

Fisherman’s Friend lanciert eigene Snowboard-Challenge in Fortnite

Virtuelle Strecke basiert auf dem Snowpark Laax (inkl. Halfpipe & GALAAXY)

Millionen Spieler:innen weltweit können den Run erleben

Dies geschieht zum Auftakt des Hero Fest in Bern.

Was der Profi-Gamer Max Lysser zum neuen Run sagt und welche Bedeutung die Kombination der Kultmarke Fisherman's Friend und Fortnite hat, entnehmen Sie der Medienmitteilung anbei. Bildmaterial finden Sie hier. Wir freuen uns über eine Berichterstattung!

