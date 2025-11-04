Harley-Davidson Switzerland GmbH

Harley-Davidson stellt ausgewählte Motorräder für 2026 vor, die in Kürze weltweit bei den Vertragshändlern erhältlich sein werden

Weitere neue H-D Bikes werden am 14. Januar 2026 präsentiert

ZUG, 4 NOVEMBER 2025 – Auf H-D.com präsentiert Harley-Davidson ausgewählte Modelle aus dem neuen Portfolio für 2026 und auf dem H-D YouTube-Kanal wurde das Video „Model Year 2026 Reveal – Chapter One – November 4th“ veröffentlicht, das die Maschinen zeigt. Sie werden im ersten Quartal weltweit bei autorisierten Harley-Davidson Händlern erhältlich sein.

„Chapter Two“ – weitere Harley-Davidson Motorradmodelle für 2026, darunter die limitierte Custom Vehicle Operations (CVO) Kollektion – werden am 14. Januar 2026 vorgestellt.

Die aktuell präsentierten Harley-Davidson Bikes für 2026:*

Street Glide und Road Glide : Grand American Touring Modelle des Unternehmens, das die Maschinen baute, auf denen Fahrer einst die kompletten USA durchquerten. Für Kunden, die auch auf der Langstrecke Wert auf Luxus, Leistung und Komfort legen.

Low Rider S, Low Rider ST, Heritage Classic, Breakout, Fat Boy und Street Bob: Die vielfältige Palette der Harley-Davidson Cruiser umfasst sechs Modelle mit jeweils spezifischem Charakter, der von nostalgisch über leistungsstark bis hin zu megacool und individuell reicht. Jede Maschine verfügt über zahlreiche Assistenzsysteme, die der Hersteller Rider Safety Enhancements nennt, und den Milwaukee-Eight 117 Antriebsstrang. Er wird je nach Modell in einer von drei Abstimmungen angeboten, die in Bezug auf Ansaug- und Abgastrakt, Nockenwellenprofil und Fahrmodusprogrammierung voneinander abweichen, um die Persönlichkeit des jeweiligen Modells zu unterstreichen.

Sportster S, Nightster Special und Nightster: Aussergewöhnliche Leistung und fortschrittliche Technologie sorgen bei diesen dynamischen Motorrädern für ein rasantes Fahrerlebnis. Und das Design ist von der Tradition des Hauses Harley-Davidson inspiriert. Der Revolution Max dieser Modelle ist mit neuen Motorabdeckungen versehen, die für einen noch individuelleren Look sorgen. Die wieder ins europäische Programm aufgenommene Nightster ist jetzt auch in markantem Blood Orange mit Graphics erhältlich, die an Harley-Davidson Flat-Track-Racer erinnern. Diese Ausführung kommt mit verchromten Auspuffblenden und Leichtmetallgussrädern mit 14 Speichen.

Pan America 1250 Special und Pan America 1250 ST: Adventure Touring ist perfekt für alle, die nur allzu gern einen Umweg machen. Bei der mit Preisen und Auszeichnungen bedachten Pan America 1250 Special handelt es sich um ein vielseitiges und technologisch fortschrittliches Bike, das Lust macht, unzählige Routen auch jenseits befestigter Strassen zu erkunden. Und die Pan America 1250 ST ist mit ihrem aufwendigen Fahrwerk, hochwertigen Bremskomponenten, 17-Zoll-Rädern mit leistungsfähigen Reifen sowie einem Quickshifter ideal geeignet für agiles Sporttouring auf dem Asphalt.

*Die unverbindlichen Preisempfehlungen für alle Modelle werden im Rahmen der Präsentation am 14. Januar 2026 bekannt gegeben.

Wie keine andere Marke steht Harley-Davidson für das zeitlose Streben nach Freiheit und Abenteuer. Unter H-D.com findet man neben weiteren Informationen zum Portfolio an H-D Grand American Touring, Sport, Adventure Touring und Cruiser Motorrädern sowie Trikes Hinweise zu Harley-Davidson Certified Gebrauchtmotorrädern und Informationen zu Harley-Davidson Genuine Motor Parts & Accessories, MotorClothes Bekleidung und Accessories sowie Financial Services.

HARLEY-DAVIDSON MEDIENSTELLE SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA Pablo Morales c/o Brand Affairs AG Office +41 44 254 80 00 Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland