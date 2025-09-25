Vantage

Vantage glänzt als Titanium-Sponsor auf der Money Expo Chile 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets nahm stolz als Titanium-Sponsor an der Money Expo Chile 2025 teil, einer der ersten großen Finanzmessen des Landes, die vom 27. bis 28. August 2025 im Espacio Riesco in Santiago stattfand.

Die Messe bot Vantage eine Plattform, um mit Fintech-Experten, Brokern sowie Technologieanbietern in Kontakt zu treten und seine Präsenz im Finanztechnologie- und Brokerage-Sektor zu stärken. Vantage wurde mit der Auszeichnung „Most Trusted Broker 2025" geehrt, in Anerkennung seines Einsatzes für Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen.

Auf der Hauptbühne hielt Raúl Cabrera, Geschäftsentwicklungsmanager bei Vantage, einen Hauptvortrag mit dem Titel „The Future of the LATAM Trader: Business, Community, Impact" (auf Deutsch: die Zukunft des LATAM-Traders: Wirtschaft, Gemeinschaft, Wirkung), in dem er die regionalen Trends untersuchte, welche die Handelslandschaft prägen. Rodrigo Martínez, Teamleiter für Geschäftsentwicklung, nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Strategien zur Integration von KI in Handelsabläufe" teil und bot Perspektiven, wie aufkommende Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz, die Handelspraktiken verändern.

Während der Veranstaltung nahmen die Teilnehmer an einem interaktiven Roulette teil, bei dem sie die Möglichkeit hatten, offizielle Vantage-Artikel und Gutscheine zu gewinnen oder an einem Quiz teilzunehmen, bei dem es exklusive Preise zu gewinnen gab.

Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte: „Die Auszeichnung als ‚Most Trusted Broker' auf der Money Expo Chile spiegelt unseren Einsatz für Transparenz und starke Branchenbeziehungen wider. Die Money Expo Chile war für uns ein wichtiger Meilenstein, um nicht nur unsere Innovationen zu zeigen, sondern auch das Vertrauen, das wir uns hart erarbeitet haben."

Vantage setzt sich weiterhin dafür ein, die Handelsgemeinschaft durch Bildung, Innovation und Transparenz zu stärken. Besuchen Sie Vantage Markets, um über zukünftige Veranstaltungen und Initiativen auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

