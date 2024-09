Lindenhofgruppe AG

Lindenhofgruppe - Medaillon for Excellence in "Health and Social Care" für Louisa Kistler an den Berufs-Weltmeisterschaften in Lyon

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Mit einem hervorragenden 6. Platz an den WorldSkills 2024 in Lyon krönt Louisa Kistler, Fachfrau Gesundheit Lindenhofgruppe, ihre Teilnahme an den Berufs-Weltmeisterschaften.

Im Herbst 2023 qualifizierte sich Louisa Kistler für die Teilnahme an den WorldSkills 2024. Sie ist die erste Fachfrau Gesundheit in der erfolgreichen Geschichte der Lindenhofgruppe, die an den Berufs-Weltmeisterschaften teilnimmt.

Vom 10. bis 15. September 2024 zeigte Louisa der internationalen Jury der WorldSkills ihr überdurchschnittliches Können in Lyon. Sie setzte sich gegen ihre 19 Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus verschiedenen Nationen durch und wurde mit einer Medaillon for Excellence für ihre professionellen Leistungen belohnt. Louisa Kistler ist die sechstbeste Fachfrau Gesundheit der Welt und beste Europäerin.

"Die Aus- und Weiterbildung der Lindenhofgruppe geniesst schweizweit ein hohes Ansehen. Mit Louisas Teilnahme an den WorldSkills und ihren besonderen Leistungen unterstreicht sie diesen Ruf. Sie ist zur Botschafterin für den FaGe-Beruf und für die Lindenhofgruppe geworden. Zu ihrem Erfolg bei den WorldSkills gratuliere ich Louisa von Herzen."

Dr. med. Jan Wiegand, CEO

Neben dem beruflichen Alltag bei der Lindenhofgruppe hat Louisa in den letzten Monaten hart trainiert: sowohl mit dem National-Team wie auch Lindenhofgruppen-intern. Aufwand und Disziplin haben sich gelohnt:

"Ich war aufgeregt, aber nicht nervös. Als es losging konnte ich mich an jedem Wettkampftag gut fokussieren. Jetz bin ich dankbar und erleichtert, dass ich meine besten Leistungen zum richtigen Zeitpunkt abrufen konnte. Ich bin überwältigt und sende meinen Dank an alle, die mich auf dem Weg nach Lyon so grossartig unterstützt haben, besonders an das Team im Sonnenhofspital und meine Ausbildnerinnen!"

Louisa Kistler, Fachfrau Gesundheit Lindenhofgruppe, 6. Platz an den Berufs-Weltmeisterschaften in Health and Social Care 2024

Die herausragenden Ergebnisse der letzten Jahre bestätigen den traditionell sehr guten Ruf der nicht universitären Aus- und Weiterbildung des Great Start!-zertifizierten Lehrbetriebs. Seit 2017 ist die Lindenhofgruppe bei allen Kantonalen und Nationalen Berufsmeisterschaften mit ein bis zwei Teilnehmenden vertreten - oftmals mit Podestplätzen.

Agnèse Niederberger, Leiterin Direktion Pflege Lindenhofgruppe:

"Ich freue mich sehr über Louisas professionellen Auftritt bei den WorldSkills. Sie hat, zusammen mit unserem Team, hart dafür gearbeitet und die Medaillon for Excellence ehrlich verdient. Es ist schön zu sehen, wie sie sich in den letzten Jahren, fachlich, menschlich und mental zu der Fachperson entwickelt hat, die sie heute ist und es freut mich ausserordentlich, dass sie der Lindenhofgruppe als Studierende HF Pflege in Betriebsanstellung erhalten bleibt."

Die herausragenden Ergebnisse der letzten Jahre bestätigen den traditionell sehr guten Ruf der nicht universitären Aus- und Weiterbildung des Great Start!-zertifizierten Lehrbetriebs. Seit 2017 ist die Lindenhofgruppe bei allen Kantonalen und Nationalen Berufsmeisterschaften mit ein bis zwei Teilnehmenden vertreten - oftmals mit Podestplätzen.

Agnèse Niederberger, Leiterin Direktion Pflege Lindenhofgruppe:

"Ich freue mich sehr über Louisas professionellen Auftritt bei den WorldSkills. Sie hat, zusammen mit unserem Team, hart dafür gearbeitet und die Medaillon for Excellende ehrlich verdient. Es ist schön zu sehen, wie sie sich in den letzten Jahren, fachlich, menschlich und mental zu der Fachperson entwickelt hat, die sie heute ist und es freut mich ausserordentlich, dass sie der Lindenhofgruppe als Studierende HF Pflege in Betriebsanstellung erhalten bleibt."

Die herausragenden Ergebnisse der letzten Jahre bestätigen den traditionell sehr guten Ruf der nicht universitären Aus- und Weiterbildung des Great Start!-zertifizierten Lehrbetriebs. Seit 2017 ist die Lindenhofgruppe bei allen Kantonalen und Nationalen Berufsmeisterschaften mit ein bis zwei Teilnehmenden vertreten - oftmals mit Podestplätzen.

Agnèse Niederberger, Leiterin Direktion Pflege Lindenhofgruppe:

"Ich freue mich sehr über Louisas professionellen Auftritt bei den WorldSkills. Sie hat, zusammen mit unserem Team, hart dafür gearbeitet und die Medaillon for Excellende ehrlich verdient. Es ist schön zu sehen, wie sie sich in den letzten Jahren, fachlich, menschlich und mental zu der Fachperson entwickelt hat, die sie heute ist und es freut mich ausserordentlich, dass sie der Lindenhofgruppe als Studierende HF Pflege in Betriebsanstellung erhalten bleibt."

Weitere Informationen zur Lindenhofgruppe und spannende Einblicke in das Jahr 2023 erhalten Sie mit einem Klick hier.