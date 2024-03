LID Pressecorner

Visita delle stalle – un’esperienza per tutta la famiglia

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 26 marzo 2024

Nell’aria c’è profumo di primavera, le giornate si allungano, il clima è più caldo e il sole rimane sempre di più. Quando i primi fiori del dente di leone si allungano verso il sole, è sicuramente il momento di una bella gita in famiglia. Perché non andare a trovare una mucca, un cavallo o un maiale? Oltre 360 famiglie contadine tengono aperte le porte delle loro stalle tutto l'anno e vi invitano cordialmente a visitarle. Si può scoprire rapidamente dove poter andare su visitadellestalle.ch.

Vale la pena dare un'occhiata attraverso le porte della stalla! Forse un vitello appena nato sta aspettando grandi e piccini oppure le visitatrici e i visitatori possono assistere alla mungitura e al dare da mangiare agli animali. Lo scambio attivo con la famiglia contadina è sempre emozionante perché si scopre in prima persona da dove proviene il cibo e come vivono gli animali da reddito. Tutto ciò è possibile con il progetto di «Visita delle stalle».

Le fattorie che fanno parte del progetto di «Visita delle stalle» si vedono da lontano: infatti una bandiera con degli animali da reddito indica la strada. Su visitadellestalle.ch, le visitatrici e i visitatori possono cercare una fattoria nella loro regione o nella loro destinazione di vacanza. Un cartello di benvenuto indica gli orari di apertura, dopodiché nulla più ostacola la visita alla scoperta dei segreti nascosti. Ci sono anche numerose aziende agricole che si prendono spontaneamente sempre il tempo per rispondere alle molteplici domande di grandi e piccini.

Il progetto di «Visita delle stalle», che ogni anno accoglie oltre 50’000 interessati in oltre 360 di-verse fattorie, fa parte della campagna di base di «Contadine & contadini svizzeri. Per voi.». In-sieme, il Servizio d'informazione agricola LID e l'Unione Svizzera dei Contadini USC lavorano per ap-profondire la conoscenza dell'agricoltura tra le consumatrici e i consumatori finali e per promuo-vere il dialogo reciproco tra città e campagna.

Per ulteriori informazioni: Servizio d’informazione agricola, Sandra Siegenthaler, Responsabile del progetto Visita delle stalle, tel. 031 359 59 86, info@stallvisite.ch Unione Svizzera dei Contadini, Mirjam Hofstetter, Responsabile della comunicazione di base, tel. 056 462 51 11 Agir, Karine Grize, Coordinatrice di Visita delle stalle per la Svizzera romanda, tel. 021 613 11 31, info@agirinfo.com Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, tel. 091 851 90 90, andres.bignasca@agriticino.chwww.contadinisvizzeri.ch