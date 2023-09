MediCrops Holding AG

Ein strategischer Schachzug zur Weiterentwicklung der digitalen Patientenversorgung im boomenden europäischen Cannabismarkt

MediCrops akquiriert Swiss Alpinopharma

Bild-Infos

Download

Pfäffikon SZ/Berlin (ots)

Das international operierende Schweizer Health-Tech Unternehmen MediCrops Holding AG ("MediCrops") hat die Swiss Alpinopharma GmbH mit Sitz in Berlin ("Swiss Alpinopharma") übernommen, eine disruptive Marktführerin im Bereich medizinisches Cannabis und Inhaberin der Telemedizin-Plattform Enmedify. Ausserdem bietet Swiss Alpinopharma Ärzten CME zertifizierte Fortbildungen für die Anwendung von medizinischem Cannabis an. Durch die Übernahme stärkt MediCrops seine Position in einem europäischen Markt, der bis 2026 auf 4,5 Mrd. Euro anwachsen soll.

Ein Pionier in Deutschland und der Schweiz

Swiss Alpinopharma ist das erste und einzige schweizerische Unternehmen, das in Deutschland, dem grössten medizinischen Cannabis-Markt Europas, erfolgreich Medikamente in den Markt gebracht hat. Der Umsatz im Medizinisches Cannabis-Markt in Deutschland wird im Jahr 2023 ca. 313 Mio. Euro betragen.

Mit einer Reihe von bereits erfolgreich eingeführten medizinischen Cannabisarzneimittel hat Swiss Alpinopharma seine Qualität und Fachkompetenz bereits unter Beweis gestellt. Das Unternehmen ist zudem Inhaber der führenden Telemedizin-Plattform Enmedify, die mit Dutzenden Standorten in Deutschland monatlich eine Vielzahl von Patienten betreut und dabei auf ein breites Netzwerk von Ärzten zurückgreift.

Über MediCrops

Die MediCrops® Holding AG, mit Sitz in Pfäffikon (SZ) wurde 2018 gegründet und ist ein international operierendes Health-Tech-Unternehmen, das sich auf rezeptpflichtige THC-haltige Cannabispräparate spezialisiert hat. Mit der digitalen Transformation der Patientenreise und einem umfangreichen Portfolio von Produkten strebt MediCrops an, die Versorgung von Patienten durch innovative Lösungen zu verbessern. Mehr Infos unter www.medicrops.com

Vollständige Digitalisierung der Patientenreise

MediCrops plant, alle Schritte einer Patientenreise zu digitalisieren. Durch die Akquisition von Swiss Alpinopharma, inklusive der Enmedify-Plattform, ist man diesem Ziel um ein Vielfaches näher gekommen. "Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Vision, die medizinische Cannabis-Behandlung zu revolutionieren", erklärt Ivan Mestrangelo, Verwaltungsratspräsident von MediCrops.

Gesicherte Finanzierung und starke medizinische Partnerschaften

MediCrops hat bereits erfolgreich zwei Finanzierungsrunden über fast 20 Mio. CHF abgeschlossen und wird von einem breiten Aktionariat mit führenden Ärzten aus der Schweiz unterstützt. Diese medizinischen Partner werden eine Schlüsselrolle einnehmen bei der Implementierung eines Health-Tech Ökosystems.

Vertraulicher Umgang mit Patientendaten

Die digitale Unternehmensstrategie von MediCrops legt höchsten Wert auf den Schutz der Gesundheitsdaten der Patienten. Modernste Technologien und strengste Sicherheitsprotokolle sorgen dafür, dass die Patientendaten im Einklang mit globalen Datenschutzbestimmungen, einschließlich der DSGVO, gehandhabt werden.

Gemeinsame Vision für ein digitales Cannabis-Ökosystem

Sowohl MediCrops als auch Swiss Alpinopharma sind aktiv in der Schaffung eines digitalen Cannabis-Ökosystems involviert und arbeiten eng mit der Schweizer Interessensgemeinschaft IG MedCann und dem deutschen Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. zusammen.