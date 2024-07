Lindenhofgruppe AG

Lindenhofgruppe - Weiterentwicklung des Dialyse-Angebotes

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Die Nachfrage nach Behandlungen in der Dialyse Lindenhofgruppe steigt kontinuierlich. Um diese Dienstleistung auch in Zukunft qualitativ und quantitativ sicherzustellen, hat die Spitalgruppe ihr Leistungsangebot ausgebaut und die Dialyse Bern AG gegründet.

Die Lindenhofgruppe hat, zusammen mit ihren belegärztlichen Nephrologinnen und Nephrologen, die Dialyse Bern AG ins Leben gerufen. Mit Gründung der Dialyse Bern AG wird das Dialyse-Angebot neu organisiert. In einer neuen, modernen Praxis werden die Voraussetzungen für den künftigen Ausbau der ambulanten Kapazitäten geschaffen. Sie bildet aber auch die Basis für die Sicherstellung der hohen Behandlungsqualität der Patientinnen und Patienten. Diese Initiative zeigt auf, dass die Lindenhofgruppe sich stark für integrierte Versorgungsmodelle engagiert.

Moderne und attraktive Praxis für ambulante Dialyse-Behandlungen

Die ambulanten Dialysen werden ab Oktober 2024 am neuen Standort in der Nähe Wankdorf am Schermenwaldweg 11, 3063 Ittigen erbracht. Die neu entstehende moderne Dialyse-Praxis bietet auf über 700 Quadratmetern Raum für 22 Dialyseplätze und mehrere Praxisräume. Nebst einem Ausblick ins Grüne profitieren Patientinnen und Patienten von einer äusserst guten Erreichbarkeit mit Auto und öffentlichem Verkehr. Ebenso bietet die Praxis sehr attraktive Arbeitsstellen für die Dialyse-Pflegenden. Sie profitieren ergänzend von einer prozessoptimalen Infrastruktur, modernste Arbeitsbedingungen sowie kurzen Entscheidungswegen und viel Gestaltungsmöglichkeiten.

Die vier stationären Dialyse-Plätze am Lindenhofspital werden weiterbetrieben.

Hohe Kontinuität für die Dialyse-Patientinnen und -Patienten

Die Mitarbeitenden des Dialyse-Teams am Lindenhofspital werden Teil der Dialyse Bern AG. So wird sowohl für die Mitarbeitenden wie für Patientinnen und Patienten eine hohe Kontinuität gewährleistet. CEO der Dialyse Bern AG ist Prof. Dr. med. Spyridon Arampatzis MHBA. Die Betriebs- und Pflegeleitung des neuen Unternehmens übernimmt Kathrin Tackmann, bisherige Co-Abteilungsleiterin Pflege Dialyse am Lindenhofspital.

Die Lindenhofgruppe freut es, dass sie ihren Dialyse-Patientinnen und -Patienten ambulant und stationär eine nachhaltig qualitativ hochwertige Versorgung mit einer individuellen, persönlichen Begleitung bieten kann.

Weitere Informationen zur Dialyse Bern AG erhalten Sie hier.

Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 153'000 Patientinnen und Patienten, davon rund 28'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.ch

Dialyse Bern AG

Die Dialyse Bern AG wurde von der Lindenhofgruppe zusammen mit ihren belegärztlichen Nephrologinnen und Nephrologen gegründet, um gemeinsam eine moderne und attraktive Praxis für ambulante Dialyse-Behandlungen zu realisieren. Die ambulanten Dialysen werden ab Oktober 2024 am neuen Standort in der Nähe Wankdorf am Schermenwaldweg 11, 3063 Ittigen erbracht. Die Dialyse Bern AG und die Lindenhofgruppe haben eine enge Zusammenarbeit im Fachgebiet der Nephrologie und insbesondere bei der Notfall-Versorgung von stationären nephrologischen und dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten am Lindenhofspital. dialysebern.ch