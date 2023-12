Ford Motor Company Switzerland SA

Noch wirtschaftlicher dank Elektroantrieb: Neuer Ford E-Transit Custom ab sofort bestellbar

Wallisellen (ots)

Ford Pro nimmt ab sofort Bestellungen für den neu entwickelten E-Transit Custom entgegen. Die rein elektrische Variante von Europas meistverkaufter Transporter-Baureihe und erst kürzlich in der Dieselvariante zum "International Van of the Year" gekürten Ford Transit Custom rückt an die Spitze der vielseitigsten Produktpalette, die Ford je in diesem Segment angeboten hat.

Zeitgleich öffnet der Hersteller auch die Orderbücher für den ebenfalls neuen E-Tourneo Custom für bis zu neun Personen. Ford bietet beide Custom-Versionen zudem mit unterschiedlich starken EcoBlue-Dieselmotorisierungen sowie als Benziner mit Plug-in-Hybridtechnologie an.

