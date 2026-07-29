swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Swiss Staffingindex: un bilan semestriel positif pour le marché du travail temporaire

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Dübendorf (ots)

Au 2e semestre, le marché du travail temporaire se stabilise à un niveau bas. Les heures de travail fournies ont progressé de 1,5 pour cent. Le marché des emplois fixes reste en souffrance.

Après trois années de recul sensible sur le marché du travail temporaire, les prestataires de services de l'emploi suisses peuvent enfin respirer à nouveau et dresser un bilan semestriel positif. Les heures fournies par les travailleur·euse·s temporaires ont ainsi augmenté de 1,5 pour cent par rapport à l'année précédente. Le nombre des placements en emplois fixes reste en revanche en baisse et ce segment de marché continue de régresser, à hauteur de 19,4 pour cent. Le recul du marché des emplois fixes traduit l'incertitude à laquelle l'économie suisse est actuellement en proie. La géopolitique, la politique douanière imprévisible de l'administration américaine et le ralentissement économique de ces dernières années incitent les entreprises suisses à faire preuve d'une extrême prudence en matière de recrutement. Parallèlement, l'assainissement que connaît le marché du travail temporaire laisse entrevoir une stabilisation de la situation économique.

Dr Marius Osterfeld, économiste en chef chez swissstaffing, l'explique: "La production industrielle suisse a connu une évolution positive en début d'année, que la guerre en Iran a certes atténuée, mais pas arrêtée. Cela a entraîné une hausse de la demande en travail temporaire dans le secteur industriel et une légère augmentation du nombre d'heures travaillées." En période d'incertitude économique, le travail temporaire représente pour de nombreuses entreprises un instrument essentiel, qui leur permet d'accepter des commandes dès que la conjoncture s'améliore et de réunir rapidement le personnel nécessaire. Selon une étude réalisée par Sotomo, 61 pour cent des entreprises misent sur le travail temporaire pour tirer pleinement parti des phases de croissance. Au terme d'un ralentissement conjoncturel, la reprise se manifeste donc d'abord sur le marché du travail temporaire.

L'intelligence artificielle: une opportunité autant qu'un défi

Dans un contexte de marché tendu, l'intelligence artificielle pose aux prestataires de services de l'emploi un certain nombre de défis. La mise en place de nouvelles technologies et la refonte des processus qui en découle nécessitent des investissements qu'il faut généralement financer au moyen du chiffre d'affaires courant. Et pourtant, selon une enquête menée par l'institut de sondage et d'études de marché gfs-zürich auprès des membres de swissstaffing pour le compte de celle-ci, 79 pour cent des entreprises de travail temporaire ont recours à l'intelligence artificielle dans le cadre d'un ou plusieurs processus. Les gains d'efficacité et l'amélioration des procédures de recrutement sont leurs principales motivations.

Dans le même temps, l'intelligence artificielle est aussi une opportunité pour les prestataires de services de l'emploi. La hausse du chômage, conjuguée à l'intelligence artificielle, a engendré un afflux massif de candidatures. Dr Marius Osterfeld: "Aujourd'hui, les entreprises reçoivent parfois bien plus de 100 candidatures pour un poste vacant. Au lieu de peiner à trouver du personnel difficile à recruter, comme c'était le cas au moment de la pénurie de main-d'oeuvre, les prestataires de services de l'emploi aident à passer en revue les dossiers reçus et à mener à bien le processus de sélection."

Perspectives

La récente reprise de l'activité sur le marché du travail temporaire encourage les CEO des entreprises membres de swissstaffing à envisager l'avenir avec un optimisme modéré. Selon une enquête menée auprès des membres par gfs-zürich, 32,9 pour cent des entreprises interrogées s'attendent à une hausse de leur activité au cours des six prochains mois. Une valeur comparable à celles des trimestres précédents. Le secteur temporaire parviendra-t-il à maintenir cette tendance à la hausse? Cela dépendra notamment de la suite des événements, à savoir si des évolutions géopolitiques viendront freiner la légère reprise conjoncturelle ou, au contraire, si un apaisement des conflits favorisera sa progression.