Cornèr Banca SA

Cornèrcard et Viseca développent ensemble une nouvelle solution de branche pour les virements instantanés entre personnes dans le monde entier, basée sur les cartes de paiement

Ein Dokument

Zurich (ots)

Cornèr Banque SA et Viseca Payment Services SA veulent permettre aux titulaires de cartes de paiement suisses d'envoyer directement et simplement de l'argent à des personnes. A cette fin, les deux entreprises fondent PayInit SA. L'objectif est de mettre en place une infrastructure pour les transferts d'argent internationaux P2P sur la base des cartes de paiement Mastercard et Visa. La nouvelle solution de branche est à la disposition de tous les émetteurs de cartes et fournisseurs de solutions de paiement mobile suisses.

Dans le cadre de la nouvelle société PayInit SA, Cornèrcard et Viseca développeront dans les mois à venir une solution de branche pour les transferts d'argent internationaux P2P. Celle-ci permettra aux clients des fournisseurs de solutions de paiement affiliés d'envoyer de l'argent depuis des cartes de paiement en Suisse vers d'autres cartes de paiement, des wallets ou des comptes bancaires dans le monde entier. La solution s'appuie sur les réseaux mondiaux de cartes de Mastercard et Visa ainsi que sur leurs partenaires locaux, qui répondent à des normes de sécurité et de protection des données établies au niveau mondial. Un répertoire de bénéficiaires (Alias Directory) sera également créé.

Les clients finaux des émetteurs de cartes et des fournisseurs de solutions de paiement mobile affiliés peuvent s'envoyer directement de l'argent les uns aux autres sur la base de ce répertoire de bénéficiaires, à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique. Le partenaire technologique pour la nouvelle solution de branche est Opentech (www.opentech.com).

Opentech est spécialisée dans les services numériques pour le secteur financier. OpenPay Send, la plateforme d'Opentech, est ouverte et évolutive et vise clairement à favoriser l'interopérabilité entre les banques, les émetteurs de cartes et les réseaux internationaux de cartes et de paiements. La solution est conçue pour être facile à utiliser, efficace et créer de la valeur ajoutée pour le client.

Une solution pour toute la branche

La nouvelle solution de branche pour les transferts de fonds internationaux P2P, y compris le répertoire des bénéficiaires, s'adresse à tous les émetteurs de cartes et fournisseurs de solutions de paiement mobile suisses. Une participation et une contribution active au développement de PayInit SA sont les bienvenues, mais ne constituent pas une condition préalable à l'utilisation de l'infrastructure. L'utilisation du service se fait par le biais d'un contrat de service que les émetteurs de cartes et les fournisseurs de solutions de paiement mobile intéressés concluent avec PayInit SA.

Alessandro Seralvo, Chief Executive Officer de Cornèrcard et membre du conseil d'administration de PayInit SA: "Avec PayInit SA, nous misons sur une solution basée sur les cartes particulièrement simple et flexible à utiliser pour les clients, car elle repose sur les cartes de paiement existantes. L'argent peut être envoyé directement dans le monde entier, indépendamment du fait que les destinataires utilisent des cartes, des wallets ou des comptes bancaires. En tant que cofondatrice de PayInit SA, Cornèr Banque SA contribue à la création d'une solution de branche ouverte qui simplifie sensiblement le quotidien des utilisateurs."

Michael Walther, Chief Financial Officer de Viseca et président du conseil d'administration de PayInit SA: "Avec PayInit SA, nous créons la base pour des transferts d'argent internationaux P2P sur la base des cartes de paiement suisses. Nous comblons ainsi une lacune importante de l'offre dans le secteur suisse des cartes de paiement et offrons à l'ensemble du secteur suisse de nouvelles possibilités de virements directs modernes et transfrontaliers entre les personnes."

Stefan Brunner, Chief Product Officer de Viseca: "Grâce à la combinaison du déclenchement mondial des paiements pour les virements directs entre personnes et du répertoire complet des bénéficiaires de PayInit SA conforme-, tous les titulaires de cartes bénéficient d'une expérience utilisateur incomparable. Cette solution innovante est ouverte à tous les émetteurs de cartes et nous avons hâte de continuer à développer l'avenir du paiement numérique en Suisse en collaboration avec l'ensemble du secteur."

Stefano Andreani, Founder & Chief Executive Officer d'Opentech: "La mission de PayInit AG s'inscrit parfaitement dans les valeurs fondamentales d'Opentech: rendre les paiements plus accessibles, interopérables et simples. En tant que partenaire technologique habilitant grâce à la plateforme OpenPay Send, Opentech soutient une initiative dans laquelle le secteur bancaire suisse démontre une fois de plus son rôle de pionnier à l'échelle mondiale, en créant une valeur concrète pour l'ensemble des parties prenantes."

Le lancement de la nouvelle solution de branche pour les transferts d'argent P2P est prévu pour fin 2026. Cornèr Banque SA et Viseca Payment Services SA informeront à nouveau en temps voulu.

A propos de PayInit SA

PayInit SA est une société à vocation spécifique créée par Viseca Payment Services SA et la Cornèr Banque SA pour développer une infrastructure ouverte pour les transferts d'argent internationaux P2P sur la base des cartes de paiement suisses. La solution relie les réseaux mondiaux de Mastercard et Visa à un répertoire moderne de bénéficiaires. Elle s'adresse à tous les émetteurs de cartes suisses et à tous les fournisseurs de solutions de paiement mobile qui souhaitent offrir à leurs clients des virements directs internationaux simples et sûrs.

A propos du Cornèr Group

Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. La Cornèr Banque a été fondée en 1952 à Lugano, troisième plus importante place financière de Suisse après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l'offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe. Le Cornèr Group se compose de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des succursales de Chiasso, Genève, Locarno, Zurich et Guernsey, ainsi que des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA et Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informations sur cornergroup.ch.

A propos de Viseca - swiss cashless competence

Viseca est un prestataire majeur de produits et services de paiement sans numéraire. Il s'agit notamment de l'émission de cartes de paiement (Viseca Card Services SA) et de la fourniture aux émetteurs de toute une série de prestations dans ce domaine (Viseca Payment Services SA). En 2025, le chiffre d'affaires a atteint CHF 536,4 millions et le résultat a atteint CHF 139,7 millions. Viseca est détenu par les plus grandes banques suisses cantonales et de détail. Parmi ces établissements figurent toutes les banques cantonales, le Groupe Raiffeisen, Entris Banking, la Banque Migros, la Banque Cler, ainsi que plusieurs banques régionales, privées et commerciales.

A propos d'Opentech

Opentech (www.opentech.com) est un prestataire de services qui accompagne les banques, les émetteurs de cartes et les institutions financières réglementées dans leurs parcours de transformation digitale. Active depuis 2003, l'entreprise a développé plus de vingt ans d'expertise dans les paiements et les services financiers, en concevant des plateformes full-stack sécurisées et évolutives adoptées par d'importantes institutions en Autriche, en Italie et en Suisse. Certifiée PCI DSS Level 1, PCI 3DS, ISO 27001 et ISO 9001, l'entreprise opère selon les plus hauts standards de sécurité, de qualité et de gouvernance, en fournissant des infrastructures technologiques robustes pour accompagner l'évolution de l'écosystème des paiements. Pour les institutions financières à la recherche d'innovation sans contraintes technologiques, Opentech associe une capacité d'innovation éprouvée à des architectures ouvertes et flexibles, conçues pour évoluer au rythme de leurs ambitions stratégiques.