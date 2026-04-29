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Swiss Staffingindex: les prestataires de services de l'emploi font fi de la guerre en Iran

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Dübendorf (ots)

Malgré le conflit au Moyen-Orient, le marché du travail temporaire repart à la hausse pour la première fois depuis 12 trimestres. Le marché des placements fixes continue de souffrir. La reprise reste fragile.

Au 1er trimestre 2026, les prestataires suisses de services de l'emploi mettent fin à une tendance à la baisse qui dure depuis plusieurs années. Après douze trimestres de recul, le nombre d'heures fournies par les travailleuses et travailleurs temporaires a augmenté de 1,3 pour cent par rapport à l'année précédente. Le secteur des emplois fixes continue en revanche de pâtir du ralentissement conjoncturel et de l'incertitude économique. Avec une baisse de 16,9 pour cent, ce segment de marché recule pour le onzième trimestre consécutif. En tant que baromètre de l'économie suisse, le Swiss Staffingindex reflète ainsi l'évolution positive du marché du travail et de la conjoncture.

Au 1er trimestre, le marché du travail temporaire a été marqué par une stabilisation à un niveau bas, avec toutefois d'importantes disparités régionales. En Suisse orientale notamment, un nombre croissant d'entreprises industrielles ont été amenées à réduire l'horaire de travail de leur personnel permanent et n'ont pas eu besoin de personnel temporaire. En conséquence, l'activité dans la région a reculé de 2,2 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente. Dans le Plateau, à l'inverse, l'activité a progressé de 5,5 pour cent, en particulier grâce à la contribution importante de l'industrie horlogère. Marcel Keller, Country President Adecco Group Switzerland: "La légère reprise observée au premier trimestre ne correspond pas à un regain d'activité généralisé. Il s'agit plutôt d'un redressement sélectif enregistré dans certains pôles industriels, à commencer par le Plateau suisse. Après plusieurs trimestres de résultats médiocres, les entreprises de la région recommencent doucement à embaucher à titre temporaire, mais restent globalement très prudentes."

Pas de répercussions commerciales de la guerre en Iran en mars

Le conflit au Moyen-Orient n'a pas encore eu de répercussions sur l'activité en mars. Le nombre d'heures travaillées a augmenté de 1,1 pour cent par rapport à l'année précédente: c'est moins qu'en janvier, mais plus qu'en février. Dr Marius Osterfeld, économiste chez swissstaffing: "Les hausses des prix de l'énergie en mars ont été modérées au regard de l'histoire, malgré les tarifs considérables à la pompe. La guerre en Iran n'a donc presque pas eu de conséquences sur l'activité des prestataires de services de l'emploi." Or, les répercussions sur l'activité du mois de mars auraient été significatives pour l'évolution du secteur au 1er trimestre car, comme le veut la saison, le nombre d'heures de travail effectuées au cours de ce mois est environ 20 pour cent plus élevé qu'en janvier. Pour autant, Marius Osterfeld ne donne pas le signal de fin d'alerte pour les mois à venir: "Si le conflit dans le détroit d'Ormuz ne se résout pas, l'industrie suisse sera très durement touchée - et avec elle, le secteur de la location de services." Près d'un quart du chiffre d'affaires des prestataires de services de l'emploi provient de l'industrie: son évolution a donc un impact majeur sur le secteur temporaire.

Selon Marius Osterfeld, la guerre en Iran renforce cependant d'autres secteurs du marché: "L'incertitude qui entoure les prix du kérosène et les annulations de vols devraient inciter les indécis à passer leurs vacances en Suisse ou à investir dans des biens de consommation plutôt que dans des réservations de vacances. De quoi faire augmenter la demande dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, de la logistique et du commerce de détail." Il convient néanmoins que l'effet global reste négatif, car une partie des économies réalisées passera dans la hausse des prix. Malgré la situation géopolitique tendue, les CEO des entreprises membres de swissstaffing restent optimistes. D'après une enquête menée par l'institut de sondage et d'études de marché gfs-zürich auprès des membres de swissstaffing, 38 pour cent des CEO interrogés tablent sur une hausse de l'activité dans les six prochains mois, un chiffre comparable à celui de l'enquête du trimestre précédent.