swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Swiss Staffingindex: les prestataires des services de l'emploi accusent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite du ralentissement économique

Dübendorf (ots)

Un bilan annuel décevant pour les prestataires des services de l'emploi. Les profils hautement qualifiés sont eux aussi touchés. Les secteurs de la construction et des services à domicile enregistrent quant à eux une croissance.

En 2025, les prestataires des services de l'emploi helvétiques ont été mis à rude épreuve. Comme l'indique le Swiss Staffingindex, les heures effectuées par les travailleurs temporaires ont baissé de 7,1 pour cent par rapport à l'année précédente. Le secteur temporaire affiche ainsi un recul pour la troisième année consécutive. Celui des emplois fixes a également régressé. Le chiffre d'affaires en 2025 a diminué de 23,3 pour cent par rapport à 2024, qui avait pourtant déjà été une année médiocre. À l'origine de cette évolution: le ralentissement de la conjoncture mondiale, la crise économique en Allemagne et la grande incertitude économique en partie due à la politique douanière américaine. Les secteurs de la construction et des services à domicile ont en revanche affiché des signes de croissance.

Les prestataires des services de l'emploi ont fait les frais en 2025 d'un net ralentissement conjoncturel, dû entre autres à la politique douanière américaine qui, pendant des mois, a fait peser une grande incertitude sur l'industrie d'exportation. S'y est ajoutée la faiblesse persistante de l'économie allemande, l'un des principaux marchés de la Suisse. Ces chocs ont entraîné un affaiblissement général du développement économique. Confrontées à des carnets de commandes peu remplis, de nombreuses entreprises ont fait preuve d'une grande prudence dans la planification de leurs effectifs, notamment dans l'industrie. Et tandis que les perspectives de croissance modérées ont particulièrement affecté le secteur des emplois fixes, l'absence de pics de commandes à court terme a eu un impact négatif sur les activités du secteur temporaire. Les effets de la pénurie persistante de logements et des baisses des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse ont été significatifs en 2025. Le secteur de la construction a conservé une certaine stabilité qui lui a évité de subir un recul prononcé, une tendance qui devrait se poursuivre l'année prochaine avec la suppression de la valeur locative.

Les prestataires des services de l'emploi sont le reflet du marché du travail suisse

Le secteur du travail temporaire ressent les évolutions du marché du travail plus tôt que d'autres secteurs. Les chiffres du chômage du SECO montrent que des secteurs tels que la recherche et le développement (+146 pour cent), les technologies de l'information (+96 pour cent) et l'industrie pharmaceutique (+91 pour cent) font partie de ceux qui ont enregistré l'une des hausses du chômage les plus massives depuis décembre 2021. Christian Biedermann, Managing Director chez Coopers Group SA: "La demande en spécialistes informatiques pour les solutions cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle reste élevée." Les généralistes, en revanche, ont la vie dure: "Il n'y a plus de pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur IT. L'incertitude et la pression sur les coûts dissuadent clairement les entreprises de recruter à des postes fixes." La situation est plus nuancée dans le secteur temporaire. Christian Biedermann: "Les entreprises sont moins réticentes en cas de nouveaux projets et les missions en cours sont renouvelées. La combinaison de compétences informatiques et d'une expertise sectorielle dans des branches très réglementées est particulièrement recherchée." Il en va de même pour le secteur pharmaceutique. Ramon Bodenmiller, Managing Director de Bodenmiller Recruitment Sàrl: "Dans le secteur pharmaceutique, les spécialistes du domaine clinique, de la réglementation ou de la gestion de la qualité restent des profils très recherchés." À noter que la demande serait en revanche plus faible en ce qui concerne les fonctions interdisciplinaires comme le marketing, la finance et la vente.

La croissance persiste dans les secteurs de la construction et des services à domicile

Selon le SECO, le chômage a continué de baisser depuis décembre 2021 dans plusieurs secteurs, à commencer par les services à domicile (-17 pour cent) et la construction (-12 pour cent). Une tendance qui se reflète également dans le secteur temporaire. "Le secteur de la construction s'est bien développé l'an passé", affirme Balz M. Villiger, Country Manager de Gi Group Suisse. "Les menuisiers, électriciens et conducteurs de travaux font partie des profils les plus recherchés. Ce sont des métiers que l'IA ne peut pas remplacer. Cette tendance montre par ailleurs la force de la formation professionnelle suisse: les professions de la formation professionnelle et donc le système de formation dual s'avèrent être un pilier essentiel dans la situation actuelle du marché du travail. Ils fournissent précisément la main-d'oeuvre qualifiée dont on a pour le moment le plus besoin." Balz M. Villiger se veut optimiste pour les mois à venir: "Entre la suppression de la valeur locative, les récentes baisses des taux d'intérêt et la pénurie persistante de logements, la demande dans le secteur de la construction va continuer d'augmenter." Dans le même temps, il met en garde contre un défi majeur: "Le manque de main-d'oeuvre qualifiée pourrait devenir un facteur limitant pour de nombreuses entreprises de construction."

Avec la prise en charge des personnes âgées chez elles, le secteur du travail temporaire est également dynamique dans le domaine des services à domicile. Béatrice Mast, CEO de Dovida Schweiz: "En raison de l'évolution démographique, la demande en services d'accompagnement est élevée chez les seniors. Notre entreprise pourrait donc connaître une certaine croissance, contrairement à ce que l'évolution du marché pourrait laisser supposer." Afin de pouvoir répondre à la hausse de la demande, Dovida Schweiz encourage les offres de formation à bas seuil pour de nouvelles recrues. Béatrice Mast: "Grâce à la formation initiale et continue, nous pouvons intégrer rapidement des demandeurs d'emploi même plus âgés, voire des personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative auparavant."

Selon les prévisions du KOF et du SECO, la situation économique en Suisse reste difficile. Les CEO des entreprises membres de swissstaffing s'attendent à une stabilisation en 2026. Une enquête ad hoc réalisée par gfs-zürich a révélé que 79 pour cent d'entre eux tablent sur une stagnation ou une augmentation de l'activité au cours des six prochains mois. Ils ne sont que 12 pour cent à envisager un recul en 2026. Marius Osterfeld, responsable Économie et politique de formation continue chez swissstaffing: "Il est vrai que les signaux de marché négatifs dominent actuellement. Mais l'intelligence artificielle, la croissance de la population et l'évolution démographique offrent en parallèle de nouvelles opportunités. Il ne faut pas sous-estimer ce potentiel de croissance."