SBV Schweiz. Baumeisterverband

L'Assemblée des délégués de la SSE choisit Christian Wasserfallen pour succéder au président central Gian-Luca Lardi

Zurich (ots)

La Société suisse des entrepreneurs (SSE) prépare la succession de son président central: en effet, après douze années en poste, Gian-Luca Lardi atteindra en fin d'année la limite statutaire de durée des fonctions. Lors de l'assemblée qui s'est tenue aujourd'hui à Olten, les délégués de la SSE se sont prononcés en faveur de la candidature de Christian Wasserfallen. L'élection définitive aura lieu lors de l'Assemblée générale de la SSE, le 26 juin 2026.

Outre le membre du Conseil national Christian Wasserfallen, Martin Keller, responsable de la division Immobilier Suisse chez Sika, ainsi que l'entrepreneur valaisan Manfred Schmid se sont également portés candidats. Les délégués ont décidé de proposer officiellement la candidature de M. Wasserfallen à l'Assemblée générale.

Originaire de Berne, Christian Wasserfallen, 44 ans, est ingénieur HES en génie mécanique, président d'Infra Suisse, membre du Comité central de la SSE et président du conseil d'administration de Walo Bertschinger AG Bern. Engagé en politique, il siège pour le PLR au Conseil national.

Dans le cadre de sa candidature, Christian Wasserfallen a souligné l'importance du secteur principal de la construction pour la Suisse: "Le secteur principal de la construction apporte une contribution essentielle à la stabilité économique et au développement de notre pays. Pour que la mise en oeuvre des projets de construction puisse se faire efficacement, la Suisse a besoin de logements en nombre suffisant, d'infrastructures performantes et de conditions-cadres équitables. Dans le même temps, nous devons investir de manière ciblée dans la formation et mener à bien la transformation numérique de manière à ce qu'elle se traduise par de réels gains de productivité, en particulier pour nos PME."

La nomination officielle de Christian Wasserfallen reste toutefois soumise au vote de l'Assemblée générale de la Société Suisse des Entrepreneurs, le 26 juin 2026. Originaire de Poschiavo, Gian-Luca Lardi préside la SSE depuis 2015 et finira son mandat à la fin de l'année 2026.