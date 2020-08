Weatherford International plc

Weatherford ernennt neuen Executive Vice President und Chief Financial Officer

Houston (ots/PRNewswire)

Weatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) gab heute bekannt, dass H. Keith Jennings mit Wirkung zum 1. September 2020 als Executive Vice President und Chief Financial Officer in das Unternehmen eintreten wird.

H. Jennings kommt zu Weatherford mit mehr als 25 Jahren internationaler Führungserfahrung im Finanzbereich bei multinationalen Unternehmen im öffentlichen und privaten Sektor. Herr Jennings wechselt von Calumet Specialty Products Partners L.P. (Nasdaq:CLMT) zu uns, wo er als Executive Vice President und Chief Financial Officer tätig war.

Karl Blanchard, Interim Chief Executive Officer, Executive Vice President und Chief Operating Officer, kommentierte: "Wir freuen uns, Keith im Führungsteam von Weatherford willkommen zu heißen. Keith bringt eine bewährte Erfolgsbilanz in Bezug auf die Schaffung von Stakeholder-Value, Fachwissen im Bereich Unternehmensfinanzierung sowie ein solides Verständnis für die Öl- und Gasindustrie mit. Wir freuen uns auf seine Führungsqualitäten, Erfahrungen und Einblicke als Teil des Führungsteams."

Informationen zu H. Keith Jennings

Jennings verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, unter anderem im Geschäftsfeld Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung. Jennings kommt von Calumet Specialty Products Partners L.P. zu Weatherford, wo er als Executive Vice President und Chief Financial Officer tätig war. Davor war er nacheinander Vice President, Finance und Vice President sowie Treasurer bei der Eastman Chemical Company. Vor dieser Anstellung war Jennings Vice President and Treasurer bei der Cameron International Corporation. Zu einem früheren Zeitpunkt in seiner Karriere übernahm Jennings mit fortschreitender Verantwortung Führungspositionen im Finanzbereich bei Alghanim Industries, PepsiCo, Inc., Ingersoll-Rand und Monsanto. Jennings hat einen Bachelor-of-Commerce-Abschluss der Universität Toronto und einen MBA der Columbia University.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist ein führender Anbieter von Ölfelddienstleistungen und Produktionslösungen. Das Unternehmen, das in mehr als 80 Ländern tätig ist, begegnet den Herausforderungen der Energiebranche mit seinem internationalen Team, das aus ca. 19.000 talentierten Mitarbeitern besteht. Unter den rund 600 Standorten befinden sich Service-, Forschungs- und Entwicklungs-, Schulungs- und Produktionsstätten. Besuchen Sie weatherford.com, um mehr Informationen zu erhalten, oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube in Verbindung.

