Zukunft gestalten - Haufe Group auf der Frankfurter Buchmesse 2022

Begegnung und Austausch zu innovativem Content

Attraktives Bühnenprogramm mit relevanten Zukunftsthemen und prominenten Speakern

Freiburg (ots)

Die Haufe Group, einer der führenden Anbieter im Bereich Software Solutions, Content und Learning, ist in diesem Jahr wieder auf der Frankfurter Buchmesse vertreten und lädt Fachpublikum wie interessierte Besucher zur persönlichen Begegnung und Inspiration ein.

Neben der Frage, wie sich Content in Zukunft entwickeln wird, geht es darum, eine Plattform für Trendthemen zu bieten und dort den Austausch anzuregen.

Ein umfangreiches Bühnenprogramm mit prominenten Speakern beleuchtet die wirtschaftlich zentralen Themen Nachhaltigkeit, Vielfalt, Arbeitswelt der Zukunft und Innovation und setzt Begegnung - auch unterschiedlicher Perspektiven - ins Zentrum.

Unter anderem diskutiert die Herausgeberin von "#Ecosystem Innovation" und SAP-Führungskraft Deepa Gautam-Nigge mit Autor Wolf Lotter, Berater Lysander Weiß und Clean Tech Advocate Marius Almstedt über Innovationskultur in Deutschland. Carsten Schermuly, Professor für Forschung und Transfer, stellt die Zukunft der Arbeitswelt und sein Buch "New Work Utopia" vor und Viv Groskop (Autorin von "How to own the room") beleuchtet zusammen mit Unternehmerin Tijen Onaran das Thema Diversität. Andrea Nahles, neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, wird über "Die Transformation des Arbeitsmarktes und die Rolle der Agentur für Arbeit" eine Keynote halten.

Weitere Impulsgeber: Markenberater Hans-Christian Schwingen, Autor Fabian Walter ("Steuerfabi"), Gründerin Anastasia Barner, Youtuberin sowie Autorin Valentina Valpaux ("Generation Z") und viele mehr.

"Die Dynamik der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen nimmt weiter zu. Die Frankfurter Buchmesse ist für uns ein idealer Ort, um die Chancen und Herausforderungen für die Branche im Besonderen und die Wirtschaft allgemein zu diskutieren", so Haufe Group CEO Birte Hackenjos.

Die Frankfurter Buchmesse findet vom 19. bis 23. Oktober statt. Die Haufe Group präsentiert sich dort in Halle 3.1 an Stand D32. Das ausführliche Programm finden Sie hier.

Über die Haufe Group:

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer oder Steuerbot finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an 13 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 436 Millionen Euro abschließen.