Haufe Group schließt gutes Geschäftsjahr erfolgreich ab

Umsatz steigt um 16 Prozent auf 436 Millionen Euro

Neue digitale Geschäftsmodelle funktionieren

Die Haufe Group, einer der führenden Anbieter im Bereich Software Solutions, Content und Weiterbildung, ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 erneut gewachsen. In herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten steigerte das Freiburger Unternehmen seinen Umsatz zum 30. Juni 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 16 Prozent auf 436 Millionen Euro (2021/22: EUR 377 Mio.) und lag damit auch über dem Umsatzniveau vor Beginn der Pandemie.

Wesentlicher Treiber der erfolgreichen Entwicklung der letzten zwölf Monate war eine stabile unternehmerische Performance über alle Geschäftsbereiche hinweg. Darüber hinaus zeigte die strategische Fokussierung und konsequente Ausrichtung auf die Zukunftsfähigkeit der Haufe Group als mittelständisches Familienunternehmen Wirkung. Insbesondere die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besonders betroffenen Weiterbildungs-Bereiche trugen mit neuen digitalen Geschäftsmodellen signifikant zum Gesamterfolg bei.

CEO Birte Hackenjos: "Mein Dank für ein gutes Geschäftsjahr geht an unsere mehr als 2.300 Mitarbeitenden, die in angespannten Marktumfeldern großartige Arbeit leisten. Viele unserer Kundinnen und Kunden spiegeln uns zudem ihre hohe Zufriedenheit mit unseren Produkten und Services wider - auch das stimmt uns zuversichtlich für die vor uns liegenden, weiterhin herausfordernden Zeiten. Wir sind als Unternehmen gut aufgestellt und werden unsere Position weiter ausbauen."

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Weiterbildung bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer oder Steuerbot finden die Services der Haufe Group Einsatz in DAX-Unternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an 13 Standorten.