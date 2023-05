terre des hommes schweiz

imagine-Festival am 9./10. Juni - Vielfalt auf der Bühne

Nachdem imagine letzes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat, geht es nun in die nächste Runde: Am Freitag und Samstag, 9./10. Juni, findet das beliebte imagine-Festival, ein überregionaler Publikumsmagnet mit nationaler Botschaft, erneut auf dem Barfüsserplatz im Herzen von Basel statt. Ein grandioses und vielfältiges Musik- und Sensibilisierungsprogramm unterstreicht auch in diesem Jahr erneut den imagine-Slogan «Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung».

Das imagine-Festival ist aus der Basler Kulturszene kaum noch wegzudenken. Dieses Jahr finden unter dem Motto «Kopfschubladen» diverse Anlässe in der Stadt statt. Alle Interessierten sind eingeladen, gratis thematische Veranstaltungen zu Sensibilisierungsthemen und diverse musikalische Acts zu besuchen. Fast 90 Prozent der Künstler*innen inkludieren dieses Jahr mindestens ein nicht cis-männliches Mitglied. Highlights sind unter anderem die ukrainische Rapperin Alyona Alyona oder die Drag-Show mit Moderation mit den Dragqueens Odette Hella’Grand und Milky Diamond. Das kulinarische Angebot am Festival ist vegetarisch.

Mehr als ein Festival

Das selbstorganisierte Jugendprojekt von terre des hommes schweiz ist mehr als nur ein Festival. Das einzigartige autonome Kreativlabor in der Regie von jungen Menschen aus der Region Basel leistet seit mehr als 20 Jahren mit diversen Anlässen einen wichtigen Beitrag an eine gerechtere und friedliche Welt.

«imagine ist das Kreativlabor für eine vielstimmige, diverse und inklusive Gesellschaft», sagt Luciano Gagliardi, Projektkoordinator für imagine bei terre des hommes schweiz. «Eine Gesellschaft, die allen einen Platz einräumt und der wir einander auf Augenhöhe begegnen.»

Das imagine-Team besteht aus rund 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Jedes Jahr engagieren sich zudem zahlreiche freiwillige Helfer*innen am imagine-Programm, mit dem Ziel, sich gegen jegliche Form von Benachteiligung und für ein gewaltfreies und friedliches Zusammenleben einzusetzen. imagine leistet Sensibilisierungsarbeit in Form von Workshops an Schulen, Podcasts zum Thema “Vorurteile und Schubladisierung”, Filmreihen zu starken Frauenrollen und Kollaborationen zu Themen wie Diskrimination aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Damit verwirklicht imagine seine Vision, mehr als ein Festival zu sein.

imagine in Zahlen

• jährlich 28 000 Besucher*innen am imagine-Festival

• jährlich 100 freiwillige Helfer*innen

• jährlich 5000 Arbeitsstunden

terre des hommes schweiz stärkt Jugendliche in Afrika, Lateinamerika und der Schweiz. Gemeinsam mit ihnen bekämpfen wir Armut, Gewalt und Diskriminierung und setzen uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen und gerechte Nord-Süd-Beziehungen ein. Unsere Kernkompetenz liegt im partizipativen und lösungsorientierten Arbeiten mit Jugendlichen.

Links:

Pressemappe: https://www.imaginebasel.ch/presse-2023

Festival-Website: https://www.imaginebasel.ch/festival2023

terre des hommes schweiz über imagine: https://www.terredeshommesschweiz.ch/imagine/

Auskunft:

Für die Expertise zu Jugendpartizipation : Luciano Gagliardi (he/him), Projektkoordination imagine bei terre des hommesschweiz , luciano.gagliardi@terredeshommes.ch, +41 79 341 58 90

Kontakt Medienstelle imagine basel: Fama Diouf (she/her), fama.diouf@imaginebasel.ch, +41 78 223 20 32

Für die Sensibilisierungsarbeit von imagine «Für Vielfalt – Gegen Diskriminierung»: Chiara Dueblin (she/her), chiara.dueblin@imaginebasel.ch, +41 79 720 91 00

Für das Festival-Programm und die musikalischen Acts: Joshua Rössle (he/him), joshua.roessle@imaginefestival.ch, +41 79 384 56 13

Medienstelle terre des hommes schweiz: Valerie Wendenburg (she/her), valerie.wendenburg@terredeshommes.ch, +41 61 335 91 51

terre des hommes schweiz Kasernenhof 8 4058 Basel www.terredeshommesschweiz.ch