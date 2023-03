terre des hommes schweiz

Junge Geflüchtete und Freiheit – Fotoausstellung in der Offenen Kirche Elisabethen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Junge Geflüchtete und Freiheit –

Fotoausstellung in der Offenen Kirche Elisabethen

Im Rahmen eines Sommerworkshops von terre des hommes schweiz beschäftigten sich junge Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern mit den Themen «Freiheit» und «Masken tragen». Als kreative Umsetzung entstanden Landart-Objekt sowie Gipsmasken. Fotos dieser Objekte und ihrer Entstehung werden vom 7. bis zum 26. März 2023 in der Offenen Kirche Elisabethen ausgestellt.

Was bedeutet Freiheit für jeden und jede Einzelne? Und wie fühlt es sich an, eine Maske zu tragen? Kann sie im Alltag auch ein Schutz sein?

Mit diesen Fragen beschäftigten sich Jugendliche mit Fluchthintergrund während einer Workshop-Woche. Mit dabei waren unter anderem junge Menschen aus dem südlichen Afrika, Kurdistan und der Ukraine. Sie tauschten sich dazu aus, wie es sich anfühlt, eine Maske zu tragen, und in welchen Situationen sie selbst bereits in eine andere Rolle schlüpfen mussten. Im Anschluss fertigten die jungen Menschen selbst bunte Gipsmasken an.

Im zweiten Kreativprojekt entstanden aus dem, was die Natur bietet, und aus Hanfschnur als einzigem Hilfsmittel, Landart-Objekte zum Thema Freiheit. Die jungen Geflüchteten fertigten unter anderem aus Blumen ein Schutz-Amulett oder aus Steinen und Pflanzen ein sicheres Haus an.

Der Workshop fand im Rahmen des Projektes MePower von terre des hommes schweiz für junge Geflüchtete im Raum Basel statt. Bei MePower lernen Jugendliche mit Fluchthintergrund ihre Stärken und Handlungsmöglichkeiten kennen und haben Gelegenheit, sich miteinander zu vernetzen.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Montag, 6. März 2023, um 19 Uhr in der Offenen Kirche Elisabethen statt. Medienschaffende sind herzlich dazu eingeladen!

Die Ausstellung ist vom 7. bis 26. März für die interessierte Öffentlichkeit zu sehen.

terre des hommes schweiz Kasernenhof 8 4058 Basel www.terredeshommesschweiz.ch