terre des hommes schweiz

Erneut rekordhohe Einnahmen für Perspektiven von Jugendlichen

Rekordhohe Einnahmen für Perspektiven von Jugendlichen

Fast 12 Millionen Franken hat terre des hommes schweiz im Jahr 2022 eingenommen und schreibt damit erneut das beste Einnahmejahr in der Geschichte der entwicklungspolitischen Organisation. Die gesunden Finanzen erlauben es, dass terre des hommes schweiz weiterhin einen soliden Beitrag an die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zugunsten der Perspektiven von Jugendlichen leistet. Im aktuellen Jahresbericht wird aufgezeigt, wie Jugendliche in Afrika, Lateinamerika und der Schweiz den positiven Wandel herbeiführen.

«terre des hommes schweiz ist nachhaltig aufgestellt und finanziell stark», sagt Reto Mischler, Leiter Kommunikation und Fundraising, zum Finanzergebnis 2022. Dokumentiert ist es im Jahresbericht und in der Jahresrechnung 2022, die die Mitglieder an der gestrigen Generalversammlung in Basel genehmigten. «Die Zuwendungen von Privatpersonen, Organisationen und der öffentlichen Hand bestätigen auch dieses Jahr: Wir geniessen viel Vertrauen und bleiben auf Kurs», kommentiert Reto Mischler den Einnahmerekord.

Knapp 440'000 Jugendliche weltweit erreicht

Mit Projekten vor Ort hat terre des hommes schweiz mit ihren Partnerorganisationen knapp 440’000 Jugendliche weltweit erreicht, davon 58 Prozent junge Frauen. Gabriela Wichser, Leitung Programme, schreibt im Jahresbericht: «Wir unterstützen junge Menschen dabei, in einem nachhaltigen und gesunden Umfeld wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen und ihr Leben in die Hand nehmen zu können - immer auf Augenhöhe und im Sinne der Dekolonisierung.» Dies in Zeiten, in denen starke Zivilgesellschaften und funktionierende Demokratien weltweit gefährdet sind. terre des hommes schweiz passt ihre Programme an, indem die NGO sich auf Schulungen zu Sicherheitsplänen und auf psychosoziale Unterstützungsprogramme fokussiert. «Insbesondere lokale Basisorganisationen und Jugendkollektive benötigen Unterstützung, um mit Einschüchterungen umgehen und die Risiken ihres Aktivismus bewältigen zu können», so Gabriela Wichser.

Meilenstein für das Klima

Aufgrund der grossen Unterstützungen der Spender*innen konnte terre des hommes schweiz erneut ihre Projektarbeit in der Schweiz intensivieren. Dabei behält die Organisation stets die Agenda 2030 im Blick, um einen Beitrag an die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Gemeinsam mit Terre des Hommes Suisse in Genf wurde ein Klima- und Umweltfahrplan erarbeitet. Darin werden gemeinsam konkrete Massnahmen zur Reduktion des ökologischen Fussabdrucks um 50 Prozent bis 2030 festgelegt. Dies als «ein Zeichen der Glaubwürdigkeit für uns als Organisation, die sich für Klimagerechtigkeit engagiert» schreiben Vorstandspräsidentin Dr. Brigitta Gerber und Geschäftsleiterin Franziska Lauper in ihrem Vorwort zum Jahresbericht. Ein weiteres Highlight im letzten Jahr war neben dem Umzug in das Basler kHaus am Rhein vor allem das 20-Jahr-Jubiläums des imagine-Festivals.

Trainings für 66’000 Kinder und Jugendliche

Angesichts der zahlreichen, sich gegenseitig bedingenden Krisen weltweit will terre des hommes schweiz eine Organisation bleiben, die sich langfristig und verlässlich an der Seite der Jugendlichen und Partnerorganisationen im globalen Süden in den Bereichen Gesundheit, Friedenskultur und nachhaltige Lebensgrundlagen engagiert und in der Schweiz die Stimme erhebt. Im Jahr 2022 hat terre des hommes schweiz weltweit knapp 66’000 Kinder und Jugendliche mit Trainings erreicht. Die Zusammenarbeit in Netzwerken und mit jungen Menschen sollen gestärkt und Entscheide zunehmend in die Programmländer delegiert werden. Dr. Brigitta Gerber und Franziska Lauper schreiben: «Dabei möchten wir die Wendigkeit eines mittelgrossen Fährschiffes behalten und nicht ins Fahrwasser der grossen Tanker geraten. Basis dafür sind die Sicherung der finanziellen Nachhaltigkeit der Organisation durch eine umsichtige Planung sowie die effiziente Nutzung der finanziellen Mittel.»

terre des hommes schweiz stärkt Jugendliche in Afrika, Lateinamerika und der Schweiz. Gemeinsam mit ihnen bekämpfen wir Armut, Gewalt und Diskriminierung und setzen uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen und gerechte Nord-Süd-Beziehungen ein. Unsere Kernkompetenz liegt im partizipativen und lösungsorientierten Arbeiten mit Jugendlichen.

Jahresbericht 2022: www.terredeshommesschweiz.ch/jahresbericht

Auskunft: Reto Mischler, Leitung Kommunikation und Fundraising, reto.mischler@terredeshommes.ch, +41 78 823 45 05

Medienstelle: Valerie Wendenburg, valerie.wendenburg@terredeshommes.ch, +41 79 293 77 09

terre des hommes schweiz Kasernenhof 8 4058 Basel +41 338 91 38 www.terredeshommesschweiz.ch