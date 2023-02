Allianz terre des hommes schweiz / Terre des Hommes Suisse verabschiedet Klima- und Umweltfahrplan

terre des hommes schweiz

Terre des Hommes Suisse verabschiedet Klima- und Umweltfahrplan

Die Allianz terre des hommes schweiz / Terre des Hommes Suisse legt mit ihrer Climate-Roadmap einen gemeinsamen Fahrplan vor, um den CO2-Ausstoss der Organisationen bis 2030 zu halbieren und damit einen Beitrag zu einer sichereren Zukunft und Umwelt für künftige Generationen zu leisten.

Die beiden Organisationen terre des hommes schweiz in Basel und Terre des Hommes Suisse in Genf haben ihr Know-how gebündelt und einen gemeinsamen Klima- und Umweltfahrplan erstellt. Ziel ist es, klimafreundliche Massnahmen im Einklang mit dem Pariser Abkommen umzusetzen. Mit dem Fahrplan, der Climate-Roadmap, bekennt sich die Allianz die Reduktion ihres ökologischen Fussabdrucks in alle zentralen Arbeitsprozesse zu integrieren. Sie tut dies aufgrund ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber den Begünstigten und ihrer Glaubwürdigkeit als zivilgesellschaftlicher Akteur, der sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen und für Klimagerechtigkeit einsetzt.

Franziska Lauper, Geschäftsleiterin terre des hommes schweiz, sagt:„Jugendliche in unseren Projekten wenden bereits seit Jahrzehnten nachhaltige Anbaumethoden an. Sie engagieren sich für Agroökologie und tragen im Rahmen einer kleinbäuerlichen Arbeitsweise zu einer emissionsarmen Landwirtschaft bei. Als entwicklungspolitische Organisation, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, ist es klar, dass in erster Linie wir unseren Beitrag leisten und unseren ökologischen Fussabdruck deutlich reduzieren müssen. Alles andere wäre unglaubwürdig."

Mehr als anderthalb Millionen Kinder unter fünf Jahren verlieren heute jedes Jahr ihr Leben durch vermeidbare Umweltbelastungen, Millionen weitere leiden unter deren negativen Auswirkungen. Ein kohärentes Engagement für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen setzt voraus, dass das entscheidende Recht künftiger Generationen auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt geachtet wird. Eine gerechtere Entwicklung in Bezug auf die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist daher der einzige kollektiv gangbare Weg, um die gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse der Menschheit zu erfüllen. Die Allianz terre des hommes schweiz / Terre des Hommes Suisse bekennt sich mit der Climate-Roadmap, diesen Weg künftig gemeinsam zu gehen.

Christophe Roduit, Generalsekretär Terre des Hommes Suisse, betont: „Der Schutz unserer Umwelt ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Einhaltung aller Kinderrechte. Aus diesem Grund verpflichtet sich Terre des Hommes Schweiz bei all seinen Aktionen, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um seinen CO₂-Fußabdruck bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Wir haben uns daher verpflichtet, diesen Fahrplan zu befolgen und sind stolz darauf, in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einzunehmen. Kinder, die Verteidigung ihrer Rechte und der Aufbau ihrer Zukunft stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Diese Zukunft hängt auch vom Zustand des Planeten ab, den wir ihnen hinterlassen!".

Die Climate-Roadmap wurde in Zusammenarbeit mit dem Climate Action Accelerator entwickelt. Er ist das Ergebnis mehrmonatiger gemeinsamer Arbeit beider Teams in der Schweiz sowie in den Programmländern.

terre des hommes schweiz mit Sitz in Basel stärk seit mehr als 60 Jahren Jugendliche in Afrika, Lateinamerika und der Schweiz. Gemeinsam mit ihnen bekämpfen wir Armut, Gewalt und Diskriminierung und setzen uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen und gerechte Nord-Süd-Beziehungen ein. Unsere Kernkompetenz liegt im partizipativen und lösungsorientierten Arbeiten mit Jugendlichen.

Terre des Hommes Suisse ist eine unabhängige und als gemeinnützig anerkannte Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf. Seit über 60 Jahren setzt sie sich für Kinder und eine nachhaltige und solidarische Entwicklung ein, indem sie in drei Schwerpunktbereichen tätig ist: Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und dem Kontext des Kindes angepassten Bildung, Schutz der Kinder vor jeder Form von Gewalt und Förderung der Beteiligung von Kindern an Entscheidungen, die sie betreffen. Die Organisation ist in 10 Ländern und 4 Kontinenten vertreten, wo sie in Partnerschaft mit mehr als 60 anerkannten lokalen Partnern arbeitet, die sich für die Verteidigung der Kinderrechte engagieren.

Der Climate Action Accelerator ist eine gemeinnützige Vereinigung, die sich dafür einsetzt, Organisationen dafür zu gewinnen, eigene Klimalösungen zu definieren, um die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius zu begrenzen und dem Klimawandel entgegenzuwirken.

