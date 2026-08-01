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Viel Interesse am 1. August-Brunch

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Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 1. August 2026

Viel Interesse am 1. August-Brunch

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof stiess auch in diesem Jahr auf grosses Interesse. Rund 283 Bauernfamilien öffneten am Nationalfeiertag ihre Hoftore. Aufgrund der Anmeldungen und Erfahrungswerten nahmen rund 80'000 Gäste an einen Hof-Brunch teil. Sie genossen einen reichhaltigen Brunch mit regionalen und hofeigenen Produkten in besonderer Atmosphäre. Viele Brunchs waren bereits im Vorfeld ausgebucht – ein Zeichen für die grosse Beliebtheit der traditionellen Veranstaltung.

Ob im Tal, auf dem Hügel oder in den Bergen: Überall genossen Gäste einen gemütlichen Start in den Nationalfeiertag auf einem Bauernhof. Auf den Frühstücksbuffets standen frischer Zopf, Käse, Konfitüren, Eier, Rösti, Birchermüesli, Fleischspezialitäten und viele weitere Produkte aus der Region. Gleichzeitig gab es Gelegenheiten mit den Gastgeberfamilien zu plaudern, Tiere zu entdecken und einen authentischen Einblick in den bäuerlichen Alltag zu erhalten.

«Der 1. August-Brunch lebt vom persönlichen Austausch und den Begegnungen zwischen Bauernfamilien und der Bevölkerung. Dass sich Jahr für Jahr so viele Höfe mit grossem Engagement beteiligen und ihre Türen öffnen, ist alles andere als selbstverständlich. Dafür gebührt ihnen ein herzliches Dankeschön», sagt Andrea Camadini, Projektleiterin des 1. August-Brunchs beim Schweizer Bauernverband.

Auch in diesem Jahr besuchten mehrere Mitglieder des Bundesrats den 1. August-Brunch auf Bauernhöfen und nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit den Gastgeberfamilien und den Gästen.

Bundesratsbesuche am 1. August 2026

Bundespräsident Guy Parmelin: Hof Stross, Hildisrieden LU

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider: Hof Les Ravières, Boécourt JU

Bundesrat Beat Jans: Hof Neuhaus, Biembach im Emmental BE

Bundesrat Ignazio Cassis: Hof Zimmermann, Düdingen FR

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