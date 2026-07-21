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1. August-Brunch auf dem Bauernhof: Genuss und bundesrätliche Begegnungen am Nationalfeiertag

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Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 21. Juli 2026

1. August-Brunch auf dem Bauernhof: Genuss und bundesrätliche Begegnungen am Nationalfeiertag

Am 1. August heissen Bauernfamilien in der ganzen Schweiz die Bevölkerung auf ihren Höfen willkommen. Der traditionelle Brunch verbindet regionale Köstlichkeiten mit persönlichen Begegnungen und zeigt, wo und wie unsere Lebensmittel entstehen. Auch die Landesregierung ist am Nationalfeiertag auf den Bauernhöfen präsent: Vier Mitglieder des Bundesrats besuchen einen 1. August-Brunch und bringen damit ihre Wertschätzung gegenüber den Schweizer Bauernfamilien zum Ausdruck.

Im Kanton Luzern bereitet sich der Hof Stross in Hildisrieden auf den Besuch von Bundespräsident Guy Parmelin vor. Im Jura empfängt der Hof Les Ravières in Boécourt Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, im Kanton Freiburg ist Bundesrat Ignazio Cassis auf dem Hof Zimmermann in Düdingen zu Gast und im Kanton Bern erwartet der Hof Neuhaus in Biembach im Emmental Bundesrat Beat Jans. Die Besuche unterstreichen die Bedeutung des Austauschs zwischen Stadt und Land und die zentrale Rolle der Landwirtschaft für die Schweiz.

Der 1. August-Brunch lädt dazu ein, Schweizer Landwirtschaft hautnah zu erleben. Serviert werden regionale Spezialitäten wie frisches Brot, Käse- und Fleischprodukte, hausgemachte Konfitüren sowie saisonale Früchte und Gemüse. Der Anlass ist jedoch weit mehr als ein kulinarisches Erlebnis: Er schafft Begegnungen, vermittelt Wissen über die moderne Produktion und gibt Einblicke in die tägliche Arbeit der Bauernfamilien. Viele Höfe ergänzen den Brunch mit Führungen, Aktivitäten für Kinder und weiteren Angeboten rund um den Hofalltag.

Online-Tickets bequem buchen

Bei einigen Höfen ist der Ticketkauf online über eine Ticketplattform möglich. Unter www.tickets.schweizerbauern.ch finden Interessierte alle teilnehmenden Höfe mit Informationen zum Angebot, zur Anreise und zu den verfügbaren Plätzen. Wer sich seinen Platz frühzeitig sichert, profitiert von einer entspannten Planung und unterstützt gleichzeitig die Gastgeberinnen und Gastgeber bei den Vorbereitungen.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – frühes Buchen lohnt sich.

Alle Informationen und die Buchung sind unter www.tickets.schweizerbauern.ch verfügbar.

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