Hollywood auf der Walensee-Bühne: CHAPLIN – DAS MUSICAL erstmals als Openair-Musical in der Schweiz

Die Walensee-Bühne wird zur Kinoleinwand unter freiem Himmel: Vom 10. Juni bis 25. Juli 2026 feiert CHAPLIN – DAS MUSICAL seine Schweizer Openair-Premiere.

Das Erfolgsmusical, das 2012 am Broadway uraufgeführt wurde, erzählt Chaplins Lebensgeschichte in einer eindrucksvollen Inszenierung unter freiem Himmel. Mit Melone, Schnurrbart und Watschelgang erwacht die Filmlegende Charlie Chaplin in einer einzigartigen Inszenierung voller Musik, Humor und Emotionen zum Leben – eingebettet in die spektakuläre Naturkulisse des Walensees.

Das Wichtigste in Kürze

CHAPLIN – DAS MUSICAL feiert am 10. Juni 2026 Schweizer Openair-Premiere

Spektakuläres Bühnenbild mit halbtransparenter LED-Wand und Blick auf den Walensee und auf die Churfirsten

Auf der Leinwand werden punktuell original Filmszenen übertragen

Bis Ende Dezember 2025 gibt es 20 % Frühbucherrabatt

Ein Kind pro zahlendem Erwachsenen gratis an den Familienvorstellungen (21. Juni & 16. Juli)

"Jeder kennt den ikonischen Tramp, von den Grosseltern bis zum Enkelkind – sein universeller Humor verbindet Menschen jeden Alters", so Projektleiter Marco Wyss. CHAPLIN – DAS MUSICAL zeigt Chaplins Aufstieg vom Armenviertel Londons bis zu seinem Zuhause am Genfersee und bietet einen emotionalen, humorvollen und bildgewaltigen Abend für die ganze Familie.

Alle weiteren Details zur einzigartigen LED-Bühne und zur Geschichte entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

