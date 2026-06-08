Dr. Jacob's Medical GmbH

NEU: Leber forte von Dr. Jacob's, für eine Leber in Balance * mit wertvollen Extrakten aus Bergamotte, Artischocke und Mariendistel sowie Cholin

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Taunusstein (ots)

Unsere Leber ist als zentrales Stoffwechselorgan zunehmend starken Belastungen ausgesetzt. Neben häufigem Alkoholkonsum und der Einnahme von Medikamenten ist unsere moderne Ernährungsweise mit viel Fett, Zucker und stark verarbeiteten Lebensmitteln für die Leber eine große Herausforderung.

Leber forte von Dr. Jacob's Medical bietet eine neue Kombination ausgewählter Inhaltsstoffe zur optimalen Unterstützung der Leberfunktion und des Fettstoffwechsels*:

Leber forte enthält Bergacyn FF®, einen einzigartigen, in klinischen Studien erprobten Komplex aus Italien, der besondere Extrakte aus Bergamotte und Artischocke mit den Ballaststoffen der Bergamotte vereint. Diese patentierte Pflanzenkombination liefert wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe und natürliche Bitterstoffe - wissenschaftlich geprüft und von höchster Qualität. Bergacyn FF® ist eine eingetragene Marke der H&AD S.r.l.

Ergänzt wird Bergacyn FF durch ein hochwertiges Mariendistel-Fruchtextrakt aus Spanien. Dieses liefert 80 % Silymarin sowie weitere sekundäre Pflanzenstoffe.

*Abgerundet wird die Rezeptur durch Cholin, das zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion sowie zu einem normalen Fettstoffwechsel beiträgt. Die Zufuhrempfehlung für Cholin von 400 mg pro Tag wird in Deutschland in der Regel unterschritten. Für Veganer ist die Supplementierung besonders wichtig.

2 Kapseln Leber forte (Tagesdosis) enthalten 600 mg Bergacyn FF®, davon 100 mg Polyphenole sowie 30 mg Cynaropicrin, 150 mg Mariendistel-Extrakt und 166 mg Cholin.

Leber forte ist vegan, ohne Gluten und Laktose.

Inhalt: 43 g (60 Kapseln)

Apotheken-Bestellnummer: Deutschland PZN 20361131; Österreich PHZNR 6030338; Schweiz Pharmacode 1165973

Über die Dr. Jacob's Medical GmbH

Dr. Jacob's Medical steht für hochwertige und innovative Gesundheitsprodukte. Das Familienunternehmen wurde im Jahre 1997 von den Drs. Jacob gegründet. Sicher, wirkungsvoll - nach diesen Kriterien entwickelt die Apotheken-Marke seit fast 30 Jahren Nahrungsergänzungs- und Lebensstil-Konzepte, die traditionelles Wissen mit moderner Forschung vereinen.

Hochwertige, möglichst natürliche und pflanzliche Inhaltsstoffe, strenge Qualitätskontrollen und die Fachkompetenz der Firmengründer sowie eines ernährungswissenschaftlichen Teams machen den besonderen Charakter von Dr. Jacob's Gesundheitsmitteln aus.

Alle Dr. Jacob's Produkte werden in Europa und überwiegend in Deutschland hergestellt.

www.DrJacobs.de, www.DrJacobs-Shop.de