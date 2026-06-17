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Der Verein Raclette Suisse vor neuen Herausforderungen

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Medienmitteilung

Der Verein Raclette Suisse vor neuen Herausforderungen

Das Jahr 2025 war für den Verein Raclette Suisse von einem anspruchsvol-len Marktumfeld geprägt. Sowohl der Privatkonsum als auch der Export ver-zeichneten im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge.

Der Verein Raclette Suisse blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück. Im Berichtjahr wuchs der Detailhandel unter dem eigenen Potential. Dies bekam auch Raclette Suisse zu spüren. Der Privatkonsum von Schweizer Raclettekäse sank um 125 Tonnen auf 7822 Tonnen (-1.6 %). Im Export konnten 3229 Tonnen abgesetzt werden, was einem Minus von 209 Tonnen entspricht (-6.1 %). Ent-sprechend sank die Produktion von Schweizer Raclette im Jahr 2025 um 617 Tonnen auf total 16613 Tonnen (-3,6 Prozent). Umso erfreulicher zeigen sich die Zahlen in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres: Die Produktion stieg gegenüber der Periode Januar bis April 2025 um 114 Tonnen (+2.4 %) und die Exporte stiegen um 25 Tonnen (+7.8 %)

An der Versammlung wurde eine strategische Neuorientierung vorgestellt. Die Mitgliederbeiträge des Vereins werden traditionell für die Basiswerbung, den Markenschutz, ein übergeordnetes Qualitätsmanagement, das Aufrechterhalten der Spezifikation von Schweizer Raclettekäse und für Verkaufsförderungsmassnahmen im Inland und auf den Exportmärkten eingesetzt. Einige dieser Massnahmen sollen künftig reduziert werden. Die Vereinsversammlung hat daher einem provi-sorischen Budget 2027 zugestimmt.

Im Rahmen von Erneuerungswahlen wählte die Vereinsversammlung fünf der sechs bisherigen Vorstandsmitglieder gemeinsam mit dem Präsidenten und der Revisionsstelle. Als Cremo-Vertretung wurde neu Rainer Cina gewählt, der die Nachfolge von Patrick Th. Onken antritt.

Der Verein begrüsst Familie Gachet von der Fromagerie du Mont de Travers als neues Mitglied. Mit diesem Neuzugang umfasst Raclette Suisse aktuell 43 Käseherstellerinnen und -hersteller, die gemeinsam die Qualität und Tradition des Schweizer Raclettekäses hochhalten.

Diese Pressemitteilung ist ab 17.6.2026 als pdf-Download abrufbar unter

https://www.raclette-suisse.ch/de/metanavigation/medien/archiv-pressemitteilungen

Unter derselben Adresse finden Sie auch statistische Angaben und Bildmaterial.

Den aktuellen Geschäftsbericht 2025 finden Sie in elektronischer Form unter

https://www.raclette-suisse.ch/de/metanavigation/medien/geschaeftsbericht

Raclette Suisse

Die Organisation vereinigt die Hersteller der Marke Raclette Suisse®, die ihren ganzen Berufsstolz einbringen, um das ausserordentliche Produkt für die Nationalspeise herzustellen, welche für einfache Zubereitung, Genuss und Gemütlichkeit steht. Raclette Suisse® als Marke garantiert den Abnehmern und KonsumentInnen Natürlichkeit und Qualität.

Die Geschäftsstelle ist mit 2.5 Personenstellen schlank organisiert.

Raclette Suisse Geschäftsstelle für Schweizer Raclette Laubeggstrasse 68 3006 Bern

Jürg Kriech, Geschäftsführer Telefon 031 359 53 25 E-Mail info@raclette-suisse.ch Web http://www.raclette-suisse.ch