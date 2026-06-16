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MEDIENMITTEILUNG zur Mitgliederversammlung von AMS Agro-Marketing Suisse

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MEDIENMITTEILUNG zur Mitgliederversammlung von AMS Agro-Marketing Suisse

Bern, 11.Juni 2026

Suisse Garantie stärkt ihre Promotionskanäle

An ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2026 im Zentrum Paul Kleein Bern hat die AMS Agro-Marketing Suisse die Weiterentwicklung der Garantiemarke Suisse Garantie ins Zentrum ihres Handelns gerückt. Ein revidiertes Dachreglement, eine neue Bewegtbildkampagne, die Verstärkung der Aktivitäten mit den Handelspartnern und der erstmalige Auftritt auf den sozialen Medien stärken die einzige zertifizierte Garantiemarke der Schweizer Landwirtschaft.

Neue Kampagne auf Bewegtbild, Digital Out of Home und Social Media

Die seit 2018 etablierte Kampagne «Auf die inneren Werte kommt es an» wird 2026 konsequent weitergeführt. «Während die Konsumentinnen und Konsumenten preissensibler werden und der Druck durch die Importe zunimmt, ist es entscheidend, die Positionierung und die Werte unserer Produktion klar zu kommunizieren», sagt Michel Darbellay, Präsident von Agro-Marketing Suisse.

Am 20. Oktober 2025 fiel der Startschuss für die neue Bewegtbildkampagne «So beginnt unser Tag»: In sechs atmosphärischen Mini-Dokumentationen werden Produzentinnen und Produzenten in den frühen Morgenstunden auf ihren Höfen authentisch begleitet. Das etablierte Schlussbild mit den hochwertigen Nahaufnahmen der Lebensmittel bleibt bewusst unverändert und sichert die visuelle Wiedererkennbarkeit. Für Digital Out of Home kamen mit Trockenfleisch, Hortikultur und Pilzen neue Sujets hinzu. Im Dezember 2025 ging Suisse Garantie zudem auf den wichtigsten sozialen Kanälen wie Facebook, YouTube und Instagram live: Mit Reels, Erklärvideos und Influencer -Kooperationen spricht die Marke gezielt junge Erwachsene an. Die Kommunikationskampagnen werden 2026 in drei Wellen ausgespielt (Januar bis März, September bis Oktober sowie Dezember).

Ein Schwerpunkt lag auf der Stärkung der Beziehungen zu den Handelspartnern mit dem Ziel, die Sichtbarkeit und Präsenz von Suisse Garantie an den Verkaufsstellen zu erhöhen.

Weiterentwicklung von Suisse Garantie

Im Jahr 2025 hat die AMS die vollständige Revision ihres Dachreglements abgeschlossen; der Vorstandverabschiedete es im November. Der Geltungsbereich wurde präzisiert und erweitert: Neu kann die Marke Suisse Garantie für sämtliche landwirtschaftlichen Erzeugnisse gemäss Artikel 3 des Landwirtschaftsgesetzeseingesetzt werden, während landwirtschaftsnahe Branchen weiterhin zugelassen bleiben. Die bisherige «ökologische Anforderung» wurde durch den umfassenderen Begriff der Nachhaltigkeit ersetzt, der neben ökologischen neu auch soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt, zu denen Suisse Garantie beiträgt. Parallel dazu wurde ein neues Gebührenreglement ausgearbeitet. Alle neuen Reglemente treten per 1. Januar 2027 in Kraft. Ende 2025 verfügten 1’283 Firmen über eine Nutzungsberechtigung.

Neues Mitglied im Vorstand

Im Rahmen der statutarischen Geschäfte wählte die Mitgliederversammlung Stefan Arnold, zukünftiger Co-Direktor der Schweizer Milchproduzenten SMP, neu in den Vorstand der AMS Agro-Marketing Suisse. Seine langjährige Erfahrung im Marketing und in landwirtschaftlichen Organisationen stärkt das Gremium bei der weiteren Positionierung von Suisse Garantie und der Förderung der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft.

«Suisse Garantie steht für die kontrollierte Herkunft Schweiz und für die anspruchsvollen Normen hinter unseren Produkten. Mit der neuen Kampagne und unserem Auftritt auf den sozialen Medien machen wir diesen Mehrwert für eine breite Bevölkerung und gerade für jüngere Konsumentinnen und Konsumenten erlebbar», sagt Michel Darbellay, Präsident der AMS Agro-Marketing Suisse.

Die AMS Agro-Marketing Suisse ist die Vereinigung der Branchenorganisationen der Schweizer Landwirtschaft. Sie bewirbt die landwirtschaftlichen Lebensmittel aus der Schweiz und setzt sich mit eigenen Marketing-Massnahmen für die Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten ein.

Die AMS Agro-Marketing Suisse engagiert sich mit vielfältigen Marketing- und Sensibilisierungsmassnahmen für den Absatz einheimischer Nahrungsmittel aus der Schweizer Landwirtschaft.

Die Organisation realisiert sowohl eigene Marketingmassnahmen als auch Marketingdienstleistungen für ihre Mitglieder. Zusätzlich fördert sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliederorganisationen und schafft so wertvolle, branchenübergreifende Synergien.

Die AMS Agro-Marketing Suisse ist die Vereinigung der landwirtschaftlichen Branchenorganisationen der Schweiz. Sie verhilft Grundnahrungsmitteln aus der Schweiz zu einem professionellen Marktauftritt und fördert so die Sympathie für einheimische Produkte.

Rückfragen: AMS Agro-Marketing Suisse, Laubeggstrasse 68, CH-3006 Bern