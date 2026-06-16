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Bio-Gemüse und Pilzvielfalt – starke Partnerschaft am Bio Marché in Zofingen

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VSP-Medienmitteilung, 15. Juni 2026

Bio-Gemüse und Pilzvielfalt – starke Partnerschaft am Bio Marché in Zofingen

Unter dem Patronat von Coop treten die Alliance SuisseBio AG und der Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP mit seiner Marke «Schweizer Pilze» als Lieferanten und Partner von Coop gemeinsam unter dem Label Naturaplan zum zweiten Mal am Bio Marché in Zofingen auf.

Besucherinnen und Besucher erwartet eine breite Auswahl an frischem Bio-Gemüse und hochwertigen Schweizer Bio-Pilzen – nachhaltig produziert und mit grosser Sorgfalt kultiviert. Der gemeinsame Auftritt zeigt, wie starke Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette die ökologische Landwirtschaft und regionale Lebensmittelproduktion fördern.

Die Alliance SuisseBio AG steht für eine vielfältige Auswahl an saisonalem Bio-Gemüse aus Schweizer Anbau. Der VSP bringt über seine Mitglieder – die Coop-Lieferanten – ein ebenso nachhaltiges wie innovatives Sortiment an Bio-Pilzen mit. Gemeinsam setzen die beiden Organisationen ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Produktion, transparente Herkunft, Qualität und Frische – vom Feld oder dem Kultursubstrat bis auf den Teller.

Diese Synergien werden auch am Bio Marché erlebbar: Die beiden Partner laden das Publikum ein, die Qualität und Vielfalt von Schweizer Bio-Produkten zu entdecken.

Am gemeinsamen Stand gibt es vieles zu entdecken:

Von Coop Naturaplan-, Bio-, Demeter- und PSR-Tomaten über aromatisches Demeter-Basilikum, bis hin zu erlesenen Bio-Pilzen und Pilzboxen für die eigene Pilzzucht zu Hause. Degustationen mit ausgewählten Tomatensorten und Pilzen sowie kreative Rezeptideen laden zum Probieren und Nachkochen ein.

Ein besonderes Highlight ist das Schätzspiel, bei dem mit etwas Glück eine Gemüse- und Pilzbox gewonnen werden kann.

Die Alliance SuisseBio AG und der Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP freuen sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher am Bio Marché in Zofingen.

Datum: Freitag, 19. Juni bis Sonntag, 21. Juni 2026

Standort: Stand 168 Sektor E - Bio Marché, Altstadt Zofingen

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