LID Pressecorner

Ernährungsinitiative: Warum ein Nein wichtig ist.

Einladung zur Medienkonferenz des Komitees gegen die Ernährungsinitiative

«Ernährungsinitiative: Warum ein Nein wichtig ist.»

Datum & Zeit: Donnerstag, 18. Juni 2026, 13.15 Uhr

Ort: Medienzentrum des Bundeshauses

Beachten Sie, dass für die Teilnahme an dieser Medienkonferenz eine dauerhafte Akkreditierung oder eine Tagesakkreditierung der Bundeskanzlei nötig ist. Eine Tagesakkreditierung kann hier beantragt werden.

Es sprechen:

Franziska Roth, Ständerätin SP

Céline Amaudruz, Nationalrätin & Vizepräsidentin SVP Schweiz

Petra Gössi, Ständerätin FDP & Präsidentin fial

Christine Badertscher, Nationalrätin Die Grünen & Vize-Präsidentin Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Beat Imhof, Präsident GastroSuisse

Fabio Regazzi, Ständerat Die Mitte & Präsident Schweiz. Gewerbeverband sgv

Markus Ritter, Nationalrat Die Mitte & Präsident Schweizer Bauernverband

Liebe Medienschaffende

Am 27. September kommt die Ernährungsinitiative zur Abstimmung. Diese hätte weitreichende Folgen für den Konsum von Lebensmitteln und damit auch die inländische Land- und Ernährungswirtschaft. Das breit abgestützte nationale Nein-Komitee informiert an dieser Medienkonferenz über die Konsequenzen der Vorlage und zeigt auf, weshalb Bundesrat, Parlament sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Landwirtschaft, Gastronomie, Lebensmittelwirtschaft und Konsumentenschutz die Initiative ablehnen. Sie erläutern die Auswirkungen auf die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten, die Lebensmittelpreise, die einheimische Produktion und die Ernährungssicherheit. Wir laden Medienschaffende herzlich ein, sich aus erster Hand über die Argumente des Nein-Komitees zu informieren, Fragen zu stellen und mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch zu kommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen und danken für Ihre Anmeldung mit dem beiliegenden Talon bis Dienstag, 16. Juni.

Komitee gegen die Ernährungsinitiative

Auskünfte und Anmeldung bei: Allianz gegen die Ernährungsinitiative Laurstrasse 10, 5201 Brugg Telefon: 056 462 51 21, Mobile 079 826 89 75 E-Mail: sandra.helfenstein@sbv-usp.ch www.ernaehrungsinitiative-nein.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: 260618_Medieneinladu~gsinitiative_d.docx