Unverzichtbarer Einsatz für den Tierschutz

Zürich, 2. Dezember 2025 – Anlässlich des Internationalen Tages der Freiwilligen am 5. Dezember würdigt VIER PFOTEN in der Schweiz das Engagement seiner Volunteers: Zahlreiche Menschen setzen sich mit Herzblut für den Tierschutz ein – sei es bei Aktionen, Kampagnen oder durch Aufklärungsarbeit. Ihr Einsatz verbindet, schafft Netzwerke und trägt entscheidend dazu bei, den Tieren eine starke Stimme zu geben.

Freiwilliges Engagement verbindet Menschen und fördert den Zusammenhalt. In der Schweiz engagieren sich rund 21 Prozent aller Personen freiwillig bei Organisationen, Institutionen oder in Vereinen. Auch bei VIER PFOTEN in der Schweiz leisten Freiwillige einen unverzichtbaren Beitrag für den Tierschutz. Bereits über 2'000 Unterstützende sind Teil der wachsenden Community, die regelmässig über Mitmachmöglichkeiten informiert wird. Der Internationale Tag der Freiwilligen ist eine gute Gelegenheit, den Blick auf diejenigen zu richten, die sich in ihrer Freizeit für eine bessere Welt einsetzen.

Vielseitiges Engagement

Die Freiwilligen sind wichtige Botschafterinnen und Botschafter für die Tiere: Sie unterstützen bei Aktionen und Events, tragen Kampagnen nach aussen, sammeln Unterschriften für Petitionen und Initiativen, schreiben Leserbriefe oder klären die Öffentlichkeit über tierleidfreie Alternativen auf. Ob bei Events, an Infoständen, bei Recherchen im Handel oder bei Online-Aktivitäten – jede helfende Hand zählt und trägt zum Fortschritt im Tierschutz bei.

Christoph Maurer setzt sich schon seit über 10 Jahren für VIER PFOTEN in der Schweiz ein. Er schätzt dabei vor allem, dass man durch Teamwork den Tieren helfen kann. «Jeder Einsatz ist unvergesslich und hat mich glücklich gemacht.» Die Themen, für die er sich engagiert, reichen von «Keine Wildtiere im Zirkus» über «Echtpelz – echt mies fürs Image» bis hin zum Arosa Bärenland, in dem Bären aus ehemals schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause erhalten. Als besonders wichtig erachtet er die «Stopp Foie Gras»-Kampagne. «Ich finde es toll, dass sich VIER PFOTEN gegen die grausame Produktion von Stopfleber stark macht und sich für die armen Enten und Gänse einsetzt.»

Eine starke Gemeinschaft

«Freiwillige haben uns in diesem Jahr bei zahlreichen Aktionen unterstützt und entscheidend dazu beigetragen, unsere Tierschutzkampagnen noch wirkungsvoller umzusetzen. Auch bei unserem Jubiläumsevent zum 25-jährigen Bestehen von VIER PFOTEN in der Schweiz waren sie vor Ort und haben gemeinsam mit unserem Team zu einem erfolgreichen und unvergesslichen Tag beigetragen», erklärt Sarah Bartels, Freiwilligenkoordinatorin bei VIER PFOTEN Schweiz. «Ohne die Unterstützung von Freiwilligen wäre es schwierig, dem Tierschutz das Gehör zu verschaffen, das es braucht.»

Wer sich selbst im Tierschutz engagieren möchte, kann sich auf der Webseite www.vier-pfoten.ch/freiwilligenarbeit für den Freiwilligen-Newsletter anmelden und wird dann über die zukünftigen Mitmachmöglichkeiten informiert.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

