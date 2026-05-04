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Céréales IP-SUISSE 2025 : les volumes augmentent, la situation du marché et les coûts de stockage influencent les prix

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Céréales IP-SUISSE 2025 : les volumes augmentent, la situation du marché et les coûts de stockage influencent les prix

La très bonne récolte 2025 a permis à IP-SUISSE de commercialiser un volume record de céréales panifiables. Malgré une légère hausse des ventes, une part non négligeable doit être stockée pour constituer des réserves stratégiques. Les coûts de stockage et de financement pèsent sur les prix payés, inférieurs à ceux de l’an dernier, tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement à long terme.

Récolte 2025 : volumes et qualité

Une grande partie de la récolte 2025 a pu être rentrée dans de bonnes conditions. Le volume total était presque deux fois plus élevé que l’année précédente. La qualité a également été convaincante : le poids à l’hectolitre et la teneur en protéines étaient supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.

Ventes et gestion des stocks

Le volume des ventes a pu être légèrement augmenté par rapport à l’année précédente. Parallèlement, la grande récolte 2025 a permis de reconstituer les stocks qui étaient vides. La constitution d’un stock stratégique est un pilier central pour compenser les fluctuations de récolte. Ainsi, la campagne de commercialisation 2024, marquée par de faibles rendements, a montré qu’IP-SUISSE a pu, grâce à ces stocks, approvisionner entièrement ses partenaires en céréales indigènes – sans recours aux importations. Cela soutient la production nationale. Cette stratégie engendre toutefois des coûts de logistique, de stockage et de financement.

Pression sur le marché et évolution des prix

La production céréalière suisse est de plus en plus sous pression. Les matières premières importées, telles que le blé et la farine, sont nettement moins chères que les produits indigènes. Parallèlement, les importations de pâtons surgelés et de produits de boulangerie à bas prix augmentent. Cela intensifie la concurrence et complique la commercialisation des céréales suisses.

Ces évolutions, ainsi que les coûts élevés de stockage, influencent les prix payés pour la récolte 2025, qui sont légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente.

Prix moyens – céréales panifiables

Les prix moyens versés aux centres collecteurs pour les céréales panifiables IP-SUISSE sont les suivants:

CHF 58.00/dt pour la classe Top

CHF 56.00/dt pour la classe 1

CHF 53.00/dt pour la classe 2

CHF 44.00/dt pour le seigle

Ces valeurs correspondent à des prix moyens suisses versés aux centres collecteurs. Des facteurs locaux tels que la proximité des moulins, la qualité des céréales, le moment de la commercialisation ainsi que la structure et l’équipement des centres collecteurs peuvent expliquer des écarts de prix individuels. En outre, les coûts d’intérêts supportés par les centres collecteurs sont déduits. Le montant des intérêts dépend notamment des taux et du moment de la sortie des marchandises, et s’élève en moyenne à 41 centimes par 100 kg.

Recettes à la production, coûts de stockage et logistique

Les recettes moyennes à la production se situent entre CHF 52.00/dt (seigle) et CHF 66.50/dt (blé TopQ) pour Extenso et entre CHF 62.00/dt et CHF 76.50/dt pour le blé sans pesticides.

Les coûts de stockage et de transport vers des entrepôts tiers sont supportés solidairement par tous les producteurs IP-SUISSE. Ces coûts sont donc également facturés aux moulins auxquels les producteurs livrent directement. Ils s’élèvent à CHF 1.00/100 kg.

Commercialisation des oléagineux IP-SUISSE

Pour les oléagineux, les prix du colza HOLL et des tournesols ont légèrement augmenté par rapport à l’année précédente :

Colza: CHF 98.00/dt (prime incluse)

Colza HOLL: CHF 110.00/dt (prime incluse)

Tournesol classique: CHF 95.00/dt (prime incluse)

Tournesol HO: CHF 101.00/dt (prime incluse)

Prix moyens payés aux producteurs IP-SUISSE, pour les céréales panifiables et les oléagineux, récolte 2025

Type de culture / Ø Prix IP-SUISSE Extenso (Fr. / 100 kg) / ØPrix IP-SUISSE sans pesticides (Fr. / 100 kg)

Blé TopQ / 66.50 / 76.50

Blé Top / 62.30 / 72.30

Blé 1 / 60.30 / 70.30

Blé 2 / 57.30 / 67.30

Seigle / 52.00 / 62.00

Colza / 98.00 / -

Colza HO (HOLL) / 110.00 / -

Tournesols / 95.00 / -

HO Tournesols / 101.00 / -

Perspectives

Le niveau élevé des stocks et la pression persistante sur les prix et les importations constituent des défis majeurs pour la prochaine campagne de commercialisation. En fonction de la situation des volumes après la prochaine récolte, des mesures supplémentaires de régulation du marché devront être examinées afin de maintenir l’équilibre du marché.

Parallèlement, IP-SUISSE est convaincue qu’avec sa marque forte et son orientation cohérente vers la qualité, la durabilité et l’origine suisse, elle pourra continuer à assurer une commercialisation réussie et à renforcer durablement la production nationale.

Pour plus d'informations : Christophe Eggenschwiler, directeur : christophe.eggenschwiler@ipsuisse.ch, 031 910 60 00 Adrian König, commerce de céréales : adrian.koenig@ipsuisse.ch, 031 910 60 00