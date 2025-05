Sanitas Krankenversicherung

Sanitas mit positivem Ergebnis und weiterem Zuwachs an Versicherten

Zürich (ots)

Sanitas blickt auf ein erfolgreiches 2024 zurück mit einer gelungenen Produkteinführung und einem neuen Angebot in den Zusatzversicherungen. Das positive Jahresergebnis der Gruppe wuchs auf 98,7 Millionen Franken, und auch die Versichertenzahlen stiegen weiter.

Dank innovativer Produkte, kundenorientierter digitaler Services und konkurrenzfähiger Prämien stieg die Anzahl der Versicherten per 1. Januar 2025 ein weiteres Mal. Erfreulicherweise stammt dieses Wachstum sowohl aus der Grundversicherung (+ 1,6%) als auch aus den Zusatzversicherungen (+ 1,0%). Das konsolidierte Ergebnis 2024 belief sich auf 98,7 Millionen Franken (Vorjahr 38,3 Millionen Franken) und stammt grösstenteils aus den Zusatzversicherungen (96,3 Millionen Franken). Dank des positiven Jahresabschlusses stieg das konsolidierte Eigenkapital der ganzen Gruppe um knapp 9 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken. Die finanzielle Situation von Sanitas ist damit weiterhin sehr gut.

Steigende Leistungskosten in der Grundversicherung

Die Leistungskosten in der Grundversicherung sind 2024 in der ganzen Schweiz ein weiteres Mal gestiegen. Dies führte bei der Sanitas Gruppe zu einem Anstieg der bezahlten Leistungen (inkl. Kostenbeteiligungen) um 6,9 Prozent (205,9 Millionen Franken). Die hohen Leistungskosten waren mit ein Grund für den Anstieg des konsolidierten Prämienvolumens der Sanitas Gruppe um 367,0 Millionen Franken beziehungsweise 11,7 Prozent. Aber auch das erfreulich hohe Wachstum von knapp 40'000 Versicherten (+ 6,8%) in der Grundversicherung per 1. Januar 2024 trug zum gestiegenen Prämienvolumen bei.

Rechnungskontrolle senkt Leistungskosten um beinahe 500 Millionen Franken

Eine konsequente Leistungs- beziehungsweise Rechnungskontrolle von Sanitas führte dazu, dass die Leistungskosten nicht noch stärker stiegen. Insgesamt konnten wir damit ungerechtfertigte Forderungen von beinahe 500 Millionen Franken verhindern. Knapp 300 Millionen Franken der Einsparungen stammen aus nicht versicherten Leistungen, beinahe 100 Millionen Franken aus abgelehnten Medikamenten und Kostengutsprachen, rund 40 Millionen Franken aus Tarmed-Regelprüfungen und über 30 Millionen Franken aus Rückforderungen.

Tieferer Verwaltungskostensatz

Dank weiteren Automatisierungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen gelang es Sanitas zudem, die Verwaltungskosten weiterhin positiv zu beeinflussen. So konnte der Verwaltungskostensatz in der Grundversicherung um 0,4 Prozent auf 5,2 Prozent gesenkt werden.

Neue Zusatzversicherung und schweizweit einzigartiges Angebot

Über 30'000 Abschlüsse im letzten Jahr zeigen, dass unsere neue ambulante Zusatzversicherung Vital ein voller Erfolg ist und vor allem die Wahlmöglichkeiten sehr gut ankommen. Ein weiteres grosses Kundenbedürfnis können wir mit dem schweizweit einzigartigen und ebenfalls neuen Angebot "Individueller Prämienzusatz" (IPZ) abdecken, welches auf dem Ansatz des risk based pricings basiert. Der IPZ ermöglicht es vielen Versicherten, eine Zusatzversicherung auch bei Vorerkrankungen ohne Vorbehalt abzuschliessen und so voll abgesichert zu sein. Sanitas leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung und Lebensqualität vieler Menschen - ein starkes Zeichen für Inklusion und Flexibilität im Schweizer Krankenversicherungssystem.

Konsequenter Einsatz für mehr Nachhaltigkeit

Als eine der grössten Krankenversicherungen der Schweiz setzt sich Sanitas konsequent für mehr Nachhaltigkeit ein. Zum zweiten Mal informieren wir daher in unserem Nachhaltigkeitsbericht transparent über unser Engagement und unsere Fortschritte in den Dimensionen Environment, Social und Governance.

Sanitas Gruppe in Zahlen* (Geldwerte in TCHF, Swiss GAAP FER 41)

31.12.2024 31.12.2023 Veränderung

Prämienertrag 3'515'779 3'148'779 + 11,7% Bezahlte Leistungen (inkl. Kostenbeteiligungen) 3'198'427 2'992'546 + 6,9% Ergebnis (nach Steuern) 98'724 38'334 + 157,5% Eigenkapital (inkl. Beteiligungen) 1'190'198 1'092'973 + 8,9% Reserven Grundversicherung 449'074 449'074 + 0,0% Eigenkapital Zusatzversicherun 630'277 568'992 + 10,8% Versicherte Grundversicherung** 648'113 638'216 + 1,6% Versicherte Zusatzversicherungen** 670'245 663'878 + 1,0%

* Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um konsolidierte Werte. ** Per 1. Januar 2025 und 1. Januar 2024.

Geschäftsbericht 2024

Online auf Deutsch: www.sanitas.com/geschaeftsbericht2024

Nachhaltigkeitsbericht 2024

Online auf Deutsch: www.sanitas.com/nachhaltigkeitsbericht2024