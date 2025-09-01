The HISTORY Channel

Kevin Costners neue Doku-Serie über den Wilden Westen - Deutsche TV-Premiere am 7. September auf dem HISTORY Channel

Start von "Kevin Costner's The West" am Sonntag, 7. September, um 20:15 Uhr als deutsche TV-Premiere auf The HISTORY Channel, zudem auf Abruf und im Stream über HISTORY Play bei Amazon und YouTube sowie über WOW/Sky

Die achtteilige Doku-Serie beleuchtet die vielschichtige Geschichte des amerikanischen Westens - erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven.

Trailer: https://youtu.be/JusdiBIXPjM

"Kevin Costner's The West" ist Teil eines HISTORY-Channel-Themenwochenendes zur Geschichte Nordamerikas

Kevin Costners neue Doku-Serie über die Geschichte des Wilden Westens kommt am ersten September-Wochenende in den deutschsprachigen Raum. Der HISTORY Channel zeigt "Kevin Costner's The West" ab Sonntag, 7. September, um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Insgesamt sind acht einstündige Episoden zu sehen, die auch auf Abruf und im Stream über HISTORY Play bei Amazon und YouTube sowie über WOW/Sky verfügbar sein werden.

Kevin Costner führt als Moderator durch die neue Doku-Serie, die er neben der Historikerin und Pulitzer-Preisträgerin Doris Kearns Goodwin auch als Executive Producer verantwortet.

Die neue Doku-Serie, die The HISTORY Channel im Rahmen eines Themenwochenendes zeigt, bietet einen neuen Blick auf die komplexe Geschichte des amerikanischen Westens, überwindet die Klischees, die mit dem Wilden Westen verbunden sind, und erzählt aus einer Vielzahl von Perspektiven die Chancen, Abenteuer und Konflikte dieser Zeit - von den Anfängen bis zu den prägenden Umbrüchen eines ganzen Jahrhunderts.

"Kevin Costner's The West" widmet sich dem unerbittlichen Wettbewerb um Land, Macht und Identität, der die Geschichte der Vereinigten Staaten prägte, und spannt den Bogen von historischen Persönlichkeiten wie Lewis und Clark oder Sacajawea über die Konflikte zwischen Gesetzeshütern und Outlaws bis hin zum Aufstieg von Cowboys und Farmerfamilien. Die Doku-Serie erzählt auch von Frauen, die in einer von Männern dominierten Welt neue Rollen übernahmen und trotz vieler Hürden ihren Weg gingen, ebenso wie von Gegnern der Sklaverei und von Menschen, die sich vom Leben im Westen eine bessere Zukunft erhofften. Aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet die Serie, welchen Beitrag diese Menschen zur Geschichte des amerikanischen Westens leisteten - und wie entschlossen die indigenen Völker Nordamerikas ihr Land verteidigten.

Die Doku-Serie befasst sich sowohl mit kriegerischen Auseinandersetzungen als auch prägenden Persönlichkeiten jener Zeit - von Häuptling Little Turtles entscheidendem Sieg über die US-Armee, der eine Gegenoffensive unter General "Mad" Anthony Wayne sowie das weitere Vorrücken nach Westen auslöste, bis hin zum Widerstand der Blackfeet, Comanche und Lakota-Sioux und von Anführern wie Red Cloud und Crazy Horse. "Kevin Costner's The West" setzt auf eine Kombination aus Archivmaterial, aufwendig nachgestellten Szenen und Einschätzungen von Historikerinnen und Historikern. Jede Folge widmet sich einem bedeutenden und oft tragischen Kapitel in der Geschichte des amerikanischen Westens.

Produziert wird "Kevin Costner's The West" von RadicalMedia in Zusammenarbeit mit Territory Pictures, Pastimes Productions und APX Content Ventures. Kevin Costner, Rod Lake und Howard Kaplan fungieren seitens Territory Pictures als Executive Producer, Dave Sirulnick, Meredith Bennett, Jon Kamen und David Rivera für RadicalMedia. Doris Kearns Goodwin und Beth Laski zeichnen auf Seiten von Pastimes Productions als Executive Producer verantwortlich, Eric Levin, Allie Dvorin und John Turner für APX Content Ventures. Eli Lehrer, Mary Donahue und Jennifer Wagman übernahmen diese Funktion für The HISTORY Channel.

"Kevin Costner's The West" ist Teil eines HISTORY-Channel-Themenwochenendes zur Geschichte Nordamerikas. Neben Costners Doku-Serie sind dann auch das von Leonardo DiCaprio produzierte Doku-Event "Sitting Bull" sowie der Doku-Dreiteiler "Der Kampf um Amerika" zu sehen - allesamt TV-Premieren im deutschsprachigen Raum.

Die Sendetermine des HISTORY-Channel-Themenwochenendes:

Samstag, 6. September 2025, ab 20:15 Uhr: Zweiteiliges Doku-Event "Sitting Bull"

Sonntag, 7. September 2025, 20:15 Uhr: Start von "Kevin Costner's The West"

Sonntag, 7. September 2025, 21:05 Uhr: Start von "Der Kampf um Amerika" (Originaltitel: "Battlefield America"), dreiteilige Doku über die wichtigsten Schlachten des Amerikanischen Bürgerkriegs

