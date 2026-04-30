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Medienmitteilung

regio•garantie – mit neuer Strategie in die Zukunft

Sowohl im Detailhandel wie auch in der Direktvermarktung sind Regionalprodukte im Trend. Mit einem Umsatz von über zwei Milliarden Franken verzeichnet der Verkauf von zertifizierten Regionalprodukten 2025 einen neuen Höchstwert. Um die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und das Potenzial für den Absatz zu nutzen, verabschiedete der Verein Schweizer Regionalprodukte an seiner Mitgliederversammlung eine Strategie und legte Unternehmensziele für die nächsten Jahre fest. Im Zentrum steht die Steigerung der Bekanntheit der Dachmarke regio.garantie in Verbindung mit den Regionalmarken und die Förderung der Nachfrage nach Regionalprodukten.

«Gunst der Stunde nutzen»

«Die Gespräche mit den Partnern, insbesondere allen Detailhändlern, haben mir gezeigt, dass diese

dem Verkauf von Regionalprodukten einen hohen Stellenwert einräumen», hielt Urs Schneider, Präsident des Vereins Schweizer Regionalprodukte (VSR) einleitend fest. Zudem seien Regionalprodukte bei den Konsumentinnen und Konsumenten beliebt und nachgefragt. Er sehe daher so etwas wie «die Gunst der Stunde», die es zu nutzen gelte. Dazu brauche es eine zukunftsorientierte Strategie und die Prozesse im VSR müssen aktualisiert werden. In Zusammenarbeit mit der Agridea und den vier überregionalen Mitgliedorganisationen alpinavera, «Das Beste der Region», Culinarium und regio.garantie Romandie wurde daher vom Vorstand, basierend auf vorab festgelegten Werten und Leitsätzen, eine Vision und Mission und konkrete Unternehmensziele festgelegt. Die erarbeiteten Vorschläge wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. Nun folgen die Arbeiten zur Umsetzung der Strategie und die Festlegung der Massnahmen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Konkret gilt es, die überregionalen Kräfte auf nationaler Ebene zu bündeln und die Kooperation und Koordination mit den Regionalmarken zu stärken.

Neuwahl Vertretung Culinarium im Vorstand VSR

Nicht nur wurden wegweisende Strategiepapiere an der Mitgliederversammlung VSR verabschiedet,

sondern wurde mit Christof Gasser, Co-Geschäftsleiter beim Trägerverein Culinarium eine neue Vertretung für Urs Bolliger in den Vorstand VSR gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Jasmine Said Bucher für alpinavera, Hansjörg Thalmann für «Das Beste der Region» und Francesca Martini für regio.garantie Romandie. Geschäftsführerin ist Gabriela Dörig-Eschler.

Echte Regionalprodukte mit der Marke regio.garantie gewinnen weiter an Fahrt

Seit seinen Anfängen setzt das bekannteste Regio-Label «Aus der Region. Für die Region.» der Migros auf die Richtlinien für Regionalmarken des VSR. Coop hat ebenfalls entschieden, die Linie «Miini Region» mit dem national anerkannten Standard auszubauen, Auch orientieren sich Aldi Suisse mit der Sortimentslinie Saveurs Suisses und die Firma Dallmayr mit «Enjoy Local» an diesen Richtlinien für echte Regionalprodukte regio.garantie. Lidl Schweiz zieht mit der Produkte-Linie «Klein aber fein» mit. Manor stärkt seit Frühjahr und Mercanto im B2B Bereich seit September 2025 als neue Vertragspartner die schweizweite Präsenz. Neben dem Absatz über diese Partnerschaften bleibt der Verkauf über Direktvermarktung, an Märkten und in Dorfläden wichtig. Dank den Partnerschaften und dem grossartigen Einsatz der 32 Regionalmarken konnte im Jahr 2025 der Umsatz aus zertifizierten Regionalprodukten regio.garantie auf über 2 Milliarden gesteigert und damit die regionale Wertschöpfung für Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe weiter erhöht werden.

Porträt Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR)

Der Verein Schweizer Regionalprodukte ist Inhaber der national anerkannten Richtlinien für Regionalmarken und der Marke regio.garantie und vertritt die Interessen für echte, glaubwürdige Regionalprodukte gegenüber Kantonen, Bund, Handel und weiteren Organisationen. Mitglieder des Verein Schweizer Regionalprodukte sind die vier überregionalen Organisationen alpinavera, Culinarium, «Das Beste der Region» und regio.garantie Romandie, welche ihrerseits über 30 Regionalmarken vereinen. Mit den Richtlinien für Regionalmarken und der dazugehörigen Marke regio.garantie sichert der Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR) eine national einheitliche Grundlage für die unabhängige Kontrolle und Zertifizierung von echten und glaubwürdigen Regionalprodukten, die sich mittlerweile als Branchenstandard etabliert haben. Der Bedarf nach einem national anerkannten Regelwerk für echte Regionalprodukte, mit einem Anteil an Rohstoffen von mindestens 80% und einer Wertschöpfung von über 2/3 aus einer klar definierten Region ist ausgewiesen, wie die steigende Nachfrage zeigt. Weiterführende Informationen entnehmen Sie der Website www.regiogarantie.ch

Beilage:

Strategiepapiere mit Vision, Werte und Leitsätze, Mission sowie Unternehmensziele 26+

Rückfragen und Kontakt Verein Schweizer Regionalprodukte VSR • Urs Schneider, Präsident, praesidium@regiogarantie.ch, 079 438 97 17 • Gabriela Dörig-Eschler, Geschäftsleitung, gabi.doerig@regiogarantie.ch, 033 243 20 15

Bildmaterial Für Bildmaterial siehe Link Verein Regionalprodukte / Quelle: Matthias Singer, Schweizer Bauernverband Bildlegende: Mitgliederversammlung des Vereins Schweizer Regionalprodukte, mit Vertretungen der vier Mitgliederorganisationen alpinavera, «Das Beste der Region», Culinarium, regio.garantie Romandie, von Agridea und dem Bundesamt für Landwirtschaft