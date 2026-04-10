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Der Tag der Schweizer Milch – ein Festtag im ganzen Land

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Medienmitteilung

Der Tag der Schweizer Milch – ein Festtag im ganzen Land

Am 11. April feiert die Schweiz ihr "weisses Gold". Im ganzen Land öffnen Milchproduzent:innen ihre Türen, um ihre Leidenschaft zu teilen, den authentischen Geschmack der Schweizer Milch erlebbar zu machen und einen Tag ganz im Zeichen der Geselligkeit zu bieten. Eine schöne Gelegenheit, all jene kennenzulernen, die unsere Milchtradition tagtäglich leben.

Seit vielen Jahren ist der Tag der Schweizer Milch ein fester und genussvoller Termin für die gesamte Bevölkerung. Auch in diesem Jahr haben Gross und Klein die Möglichkeit, Milchproduzent:innen persönlich zu begegnen, Schweizer Milchprodukte zu degustieren und an vielfältigen Aktivitäten teilzunehmen.

An den Swissmilk-Ständen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl an spielerischen und genussvollen Erlebnissen: das Melken einer Kuh, Kinderschminken oder kreative Barista-Spezialitäten. All diese Aktivitäten laden dazu ein, die Schweizer Milchprodukte sowie die Menschen dahinter zu feiern.

Starke Partnerschaften

Die diesjährige Ausgabe des Tags der Schweizer Milch profitiert von einer engen Zusammenarbeit mit zahlreichen bedeutenden Akteuren der Branche. Dazu zählen Aldi Suisse, Lidl Suisse sowie die beiden grossen Detailhändler Migros und Coop, die sich aktiv für die Förderung der Schweizer Milch und ihrer Werte einsetzen. Ihr Engagement unterstreicht die Bedeutung einer lokalen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Produktion. Der Präsident der Schweizer Milchproduzenten SMP, Boris Beuret, wird am Tag der Schweizer Milch in der Stadt Luzern teilnehmen. Dabei wird er den direkten Austausch mit der Bevölkerung suchen und sich mit verschiedenen Partnern, darunter Vertretende der lokalen Genossenschaft ZMP, austauschen.

Der Wert der Schweizer Milch

Milch und Milchprodukte stehen nicht nur für Qualität und Genuss, sondern sind auch das Ergebnis der engagierten Arbeit von Schweizer Bauernfamilien, die sich tagtäglich für die Natur und das Tierwohl einsetzen. In einem Grasland wie der Schweiz ist Milch ein zentraler Bestandteil unserer Identität. Lokal und nachhaltig produziert, legt sie keine weiten Transportwege zurück, bevor sie in unseren Gläsern landet.

Wer sich für Schweizer Milch entscheidet, unterstützt unsere Traditionen, würdigt die Arbeit unserer Milchproduzent:innen und fördert eine umweltbewusste Produktion. Gute Gründe, im Alltag auf Schweizer Milch und Milchprodukte zu setzen.

Auskünfte

Brigit Zbinden, Teamleiterin Live Communication Nachhaltigkeit: 079 813 10 75

Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP: 031 359 52 14

Schweizer Milchproduzenten Laubeggstrasse 68 Postfach 3006 Bern Telefon: 031 359 51 11 Email: smp@swissmilk.ch