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Ralf Bucher neu in der Geschäftsleitung

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Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 9. April 2026

Ralf Bucher neu in der Geschäftsleitung

Der neue Leiter des Departements Produktion, Märkte & Ökologie des Schweizer Bauernverbands heisst Ralf Bucher. Der Vorstand des Schweizer Bauernverbands wählte den heutigen Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau zum Nachfolger von Michel Darbellay. Damit wird er auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Der Vorstand des Schweizer Bauernverbands (SBV) wählte Ralf Bucher zum Nachfolger von Michel Darbellay als Leiter des Departements Produktion, Märkte & Ökologie und damit in die Geschäftsleitung. Der gelernte Landwirt und Agrotechniker HF ist seit 2002 Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau. Er hat weiter einen Landwirtschaftsbetrieb mit 25 Mutterkühen und Ackerbau in Mühlau AG. Der 47-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit 2013 ist er als Vertreter von Die Mitte im Grossrat des Kanton Aargau. Er tritt seine Stelle grundsätzlich am 1. September 2026 an. Um eine geordnete Nachfolgelösung sicherzustellen, legen SBV und Bauernverband Aargau gemeinsam den genauen Übernahmezeitplan fest. Michel Darbellay verlässt den Verband Ende August. Er übernimmt die Leitung des Landwirtschaftsamts im Kanton Jura. Der Vorstand freut sich, mit Ralf Bucher eine gute Nachfolgelösung gefunden zu haben.

Rückfragen: Martin Rufer, Direktor SBV, Mobile 078 803 45 54 www.sbv-usp.ch