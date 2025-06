Oehler Web

Kühle Räume trotz Sommerhitze – mit den richtigen Vorhängen

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne stundenlang durch die Fenster scheint, wird es in vielen Wohnungen schnell unangenehm warm. Besonders Dachgeschosse, Südfassaden oder grosse Glasfronten können sich regelrecht aufheizen. Genau hier kommen Thermovorhänge und Nachtvorhänge ins Spiel: Sie bieten eine einfache, stilvolle und effektive Lösung, um Räume vor Überhitzung zu schützen und gleichzeitig das Raumklima angenehm zu halten.

Warum Thermo- & Nachtvorhänge bei Hitze besonders wichtig sind

Cham, Schweiz - Juni 2025: Vorhänge erfüllen heute weit mehr als nur einen dekorativen Zweck. Sie sind funktionale Elemente, die das Wohlbefinden in Innenräumen direkt beeinflussen – gerade an den heissesten Tagen des Jahres.

Ein guter Thermovorhang kann die Wärmestrahlung um bis zu 80 % reduzieren, indem er als Barriere zwischen dem heissen Fenster und dem Innenraum wirkt. Tagsüber reflektiert er die einstrahlende Sonne und verhindert so, dass Räume sich aufheizen. In der Nacht sorgt ein dichter, verdunkelnder Stoff für einen ruhigen Schlaf – ungestört von Straßenlaternen, frühem Sonnenaufgang oder Aussenlärm.

Besonders effektiv sind dabei Vorhänge nach Mass, denn sie passen sich exakt an die Raumverhältnisse und Fenstergrössen an. So entstehen keine Wärmebrücken, durch die Hitze oder Licht eindringen könnten.

Neben der Funktion spielt natürlich auch das Design eine Rolle: Die grosse Auswahl an Stoffen, Farben und Texturen ermöglicht es, für jeden Wohnstil den passenden Vorhang zu finden – ob dezent-modern oder wohnlich-elegant.

Vorhänge kaufen: Diese Kriterien sind entscheidend

Wer im Sommer auf wirksamen Hitzeschutz setzt, sollte beim Vorhänge kaufen auf folgende Aspekte achten:

Material & Gewicht: Hochwertiger Polyester mit 250–380 g/m² ist robust und hitzeschützend.

Farbton: Helle Farben reflektieren Sonnenstrahlen besonders gut.

Verdunklungsgrad: Für Schlafräume eignen sich vollständig abdunkelnde (Blackout-)Vorhänge, für Wohnbereiche leicht verdunkelnde Stoffe.

Thermoeffekt: Dickere Stoffe oder solche mit beschichteter Rückseite bieten besseren Wärmeschutz.

Brandschutz & Pflege: Schwer entflammbare Stoffe bieten zusätzliche Sicherheit. Waschbarkeit bei 30 °C erleichtert die Pflege.

Diese Kriterien helfen dabei, den idealen Vorhang nach Mass zu finden – angepasst an Raumtyp, Sonnenlage und persönliche Vorlieben.

Von Vorhangnachmass.ch gefertigt – so funktioniert’s

Vorhänge nach Mass bieten nicht nur ästhetische Vorteile, sondern auch maximale Funktionalität. Damit sie optimal wirken, ist eine passgenaue Anfertigung entscheidend – und genau das ist die Stärke von Vorhangnachmass.ch:

Individuelle Masse: Jedes Fenster ist anders. Deshalb werden die Vorhänge exakt nach deinen Wunschmassen gefertigt – für ein stimmiges Raumgefühl und perfekten Sitz.

Kostenlose Stoffmuster: Um sicherzugehen, dass Farbe und Textur genau zu deinem Einrichtungsstil passen, kannst du vorab Stoffmuster bestellen.

Flexible Konfiguration: Ob Faltenwurf, Abschlussart oder Aufhängung – die Konfiguration lässt sich online individuell anpassen.

Handgefertigt in der Schweiz: Alle Vorhänge werden in Cham mit höchster Präzision und Qualitätsanspruch produziert – mit kurzen Lieferzeiten und persönlichem Service.

Praktische Tipps für kühlere Räume im Sommer

Kombinieren lohnt sich: Eine Kombination aus leichten Tagesvorhängen und dichten Nacht- oder Thermovorhängen sorgt rund um die Uhr für optimalen Schutz.

Montage mit Abstand: Eine etwas weiter vom Fenster entfernte Aufhängung schafft eine isolierende Luftschicht – das verbessert die Wärmedämmung.

Früh schliessen: Bereits vormittags schliessen, bevor direkte Sonne den Raum aufheizt.

Regelmässig lüften: In den frühen Morgen- und späten Abendstunden querlüften, damit sich keine Stauluft bildet.

Mehr als nur Raumgestaltung

Die richtigen Vorhänge sind mehr als ein schöner Raumschmuck – sie sind ein aktiver Beitrag zu einem angenehmen, gesunden Raumklima. Besonders in den Sommermonaten zahlt es sich aus, in hochwertige Thermo- oder Nachtvorhänge nach Mass zu investieren.

Wer funktionalen Sonnenschutz, individuelle Gestaltung und langlebige Qualität schätzt, ist bei Vorhangnachmass.ch genau richtig. Die massgefertigten Modelle vereinen Technik, Design und Schweizer Handwerk – für mehr Wohnkomfort bei Tag und erholsamen Schlaf in der Nacht.